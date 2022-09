On comprendra si vous aussi en avez un peu marre de ce bruit incessant autour des Arc Alchemist et êtes impatient de voir enfin les fameuses bébêtes en action plutôt qu'en blabla. La majorité sera certainement d'accord sur le fait que la communication d'Intel autour de sa première génération de GPU fut jusqu'à présent plus que tumultueuse, fragmentée et par moment incohérente, ce qui va néanmoins assez de pair avec un processus de lancement très laborieux et certainement pas comme le fondeur l'avait imaginé. On espère qu'Intel aura appris de ses erreurs et que tout cela sera beaucoup mieux géré par la suite.

Enfin bon, voilà, doucement, mais sûrement, le jour où Intel aura enfin lancé toutes ses cartes sur le marché se rapproche. « Toutes » est peut-être un grand mot pour ce qui ne sera en fin de compte qu'une petite série de 4 modèles, mais l'on se doutait déjà qu'il ne fallait pas trop en attendre non plus, surtout d'un premier jet. Alors que les cartes doivent entre principes être lancées « très bientôt » et dans un contexte où NVIDA vient de lâcher un teaser spécial GeForce pour le GTC et AMD un p'tit mot sur ses RX 7000 lors de son dernier salon, Intel a officiellement levé le voile via YouTube et par la voix de Petersen (encore lui !) sur les spécifications définitives pour le reste de son catalogue Arc Alchemist, c'est-à-dire l'A580, l'A750 et l'A770. Les voici :

Intel Arc Alchemist A770 A750 A580 A380 Architecture ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G11 Processus N6 TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 TSMC Transistors 21,7 milliards 21,7 milliards 21,7 milliards 7,2 milliards Taille de la puce 406 mm² 406 mm² 406 mm² 157 mm² Nb de cores Xe 32 28 24 8 Shaders/Cores GPU 4096 3584 3072 1024 Moteurs MXM 512 448 384 128 RTUs 32 28 24 8 ROPs 128 128 128 32 TMUs 256 224 192 64 Fréquence "Jeu" 2100 MHz 2050 MHz 1700 MHz 2000 MHz Mémoire 8 ou 16 Go GDDR6 17,5 Gb/s 8 Go GDDR6 16 Gb/s 16 Go GDDR6 16 Gb/s 6 Go GDDR6 15,5 Gb/s Taille du bus 256-bit 256-bit 256-bit 96-bit TFLOPs FP32 17,2 14,7 10,4 4,1 TFLOPs FP16 138 118 84 33 Bande passante 560 Go/s 512 Go/s 512 Go/s 186 Go/s TDP 225 W 225 W ? 75 W MSRP ~RTX 3060 Ti ? ~ RTX 3060 ? ? 139 $ Date de lancement "Very Soon » / septembre ou octobre 2022 ? »Very Soon" / septembre ou octobre 2022 ? »Very Soon" / septembre ou octobre 2022 ? Juin 2022

C'est bien chouette tout ça. Les Arc Alchemist n'ont désormais plus aucun secret pour nous, ou presque. Tout ceci ne nous dit toujours rien des vraies performances des cartes et il est évident que l'on ne peut que difficilement se fier aux différentes « mesures » octroyées par Intel même. Avec ceci, Intel n'a pas non plus jugé utile de mentionner de prix conseillé dans cette nouvelle annonce. Bon, ça peut se comprendre. Les prix des GPU étant actuellement sujet à pression baissière, il y a fort à parier que la tarification définitive sera plutôt fixée juste avant le lancement en fonction des dernières conditions du marché.

En revanche, on digérera moins bien le fait que le fondeur n'ait toujours pas été en mesure de nous donner une ou des dates précises, hormis le « very soon » et nous dire que les cartes de référence Intel (qui seront par ailleurs fabriquées en Malaisie) seront disponibles « day one »... Enfin, Intel n'a pas non plus abordé le sujet des cartes des partenaires.

Pour conclure, on peut être assez impressionné par l'écart technique énorme entre l'A380 et l'A580 sur le papier. De ce fait, en supposant une évolution des performances plus ou moins proportionnelle au nombre de cœurs, une tarification réellement attractive et des pilotes assez au point, la série Arc pourrait malgré tout représenter une assez bonne affaire. On a forcément hâte d'en avoir le cœur net, mais il va visiblement encore falloir faire preuve d'un peu de patience... Heureusement, entre les Ryzen 7000, les RX 7000, les RTX 40 et les Core 13000, il y a déjà largement de quoi s'occuper ces prochains mois.