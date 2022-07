Intel s'y prend d'une drôle de manière pour attirer l'attention sur ses cartes Arc Alchemist. Alors qu'il est incapable de communiquer simplement sur des specs, ou même des dates, voilà qu'il lancera une remorque aménagée qui sillonnera les USA à partir de septembre pour promouvoir sa nouvelle génération. Elle ira à la LANFest dans le Colorado du 30 septembre au 3 octobre. Est-ce qu'il s'agit de la période supposée de lancement ? A priori oui, mais on n'en sera pas loin. Ce camion sera équipé en machines à base de NUC 12 Extreme Dragon Canyon, et d'ores et déjà on peut y voir une carte graphique affichée partout, dont le design nous est inconnu.

Elle ressemble aux feus XFX R9 290/290X, le look semble pas mal, par contre c'est un agrandissement d'un écran, et c'est donc en qualité minable. Mais c'est assez pour voir la ligne générale. Par contre c'est insuffisant pour dire ce que c'est, quel GPU, et surtout, on en revient toujours au même point : Intel tellement en retard va se manger la vague Lovelace et RDNA 3, ainsi que celle des cartes de minage qui pullulent en occasion, sans oublier de rappeler que la firme a laissé passer la bulle minage qui a tellement enrichi ses concurrents. Un camion, pourquoi pas, mais des infos, c'est mieux ! On a connu Pat Gelsinger en version plus prolixe, en mode sniper à la Baffie, mais là... (Source)