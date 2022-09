Dans le monde du boitier (et comme dans d'autres), faire de la nouveauté n'est pas bien difficile, la recette est bien connue et tous les fabricants l'exploitent : partez d'une bonne (ou pas) base, modifiez-en un truc ou deux, et hop, voilà le ou les nouveaux boitiers ! C'est ce que vient de faire Fractal Design à partir de son Meshify 2 Compact de 2021 en reprenant la formule déjà appliquée avec le Meshify 2 (XL) de 2020. Le boitier en question dans sa déclinaison (noire ou blanche) avec verre trempé existera désormais aussi en version RGB et en version « Lite », ce qui veut dire que vous aurez maintenant 3 choix de « Compact » au lieu d'un seul. Avant de continuer, si ce boitier ne vous parle absolument pas ou que vous avez tout simplement oublié ce qu'il vaut, relisez simplement notre test du Meshify 2 Compact.

Physiquement, les trois boitiers se ressemblent beaucoup, il va falloir regarder d'assez près pour voir les différences. Dans le cas du Meshify 2 Compact RGB, c'est assez simple : les 2 ventilateurs Dynamic X2 GP-14 et le Dynamic X2 GP-12 ont été remplacés par 4 ventilateurs Aspect 12 RGB de 120 mm (3 à l'avant, 1 à l'arrière) ! Ceux-ci ont une vitesse maximale de 1200 tr/min et sont PWM, contrôlables via la carte mère ou le contrôleur (et son bouton côté I/O) inclus avec cette version RGB. Fractal nous explique que le support des ventilateurs a également été légèrement revu pour un flux d'air optimisé. Et c'est tout ici.

Le Meshify 2 Compact Lite étant la version économique du Meshify 2 Compact, il a fait l'objet d'un peu plus de modification, ou plutôt de soustractions. Bien que le boitier conserve les mêmes dimensions au millimètre près, le châssis est différent et a été simplifié et allégé. Comme vous allez le voir, les images ci-dessous des vues exploséés des deux nouvelles variantes parlent d'elles-mêmes et mettent très bien en évidence ce qui a changé. Ce qui y est un peu moins visible, c'est que le boitier possèdera aussi moins d'options de routage et de fermetures en velcro pour les câbles, ce que vous pourrez constater sur les images suivantes.

Ses I/O ont également perdu le port USB 3.2 Type-C, qu'il sera néanmoins possible d'acheter séparément avec un kit de mise à niveau. En revanche, la ventilation est identique au modèle original, avec 2 x 140 mm à l'avant et 1 x 120 mm à l'arrière. Par ailleurs, Fractal Design proposera aussi d'emblée un Meshify 2 Compact Lite RGB, mélangeant ainsi les caractéristiques de la version Lite avec la ventilation (contrôleur inclus) du nouveau modèle RGB ci-dessus.

Vue explosée du Meshify 2 Compact RGB.

Vue explosée du Meshify 2 Compact Lite.

Ce que le constructeur n'a pas du tout abordé, c'est la question des prix et de la disponibilité. Un Meshify 2 Compact se négocie en moyenne pour 130 € aujourd'hui - ce qui est accessoirement bien au-delà de son prix officiel de lancement de 108,99 €. Logiquement, le Meshify 2 Compact Lite sera moins cher, mais on est prêt à parier qu'il reprendra la position tarifaire que le Meshify 2 Compact occupait initialement, avec un petit plus pour la version Lite RGB, tandis que le Meshify 2 Compact RGB pourrait donc potentiellement aller titiller les 140 €, voire plus.