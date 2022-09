Quand on vous dit que ces sociétés sont de grands enfants joueurs. Toutes les occasions sont bonnes pour polluer l'espace médiatique de l'autre, du moment qu'on parle moins des nouveautés. Hier, c'était Intel qui comptait enquiquiner le lancement des Ryzen 7000 le 27 septembre, hier soir, c'était AMD, 1 heure avant la conférence NVIDIA à la GTC, qui annonçait qu'une manifestation aurait lieu le 3 novembre. Et pas d'ambiguïté, l'objet est clairement identifié : RDNA 3.

Le choix a dû être facilité par des fuites internes, le 3 novembre correspond bien au début du mois qui verra débarquer les deux RTX 4080. Si octobre sera surtout axé autour de la RTX 4090, qui n'aura pas de concurrence médiatique ni hardware, le mois de novembre devrait donner son lot de baffes et autres gifles dignes de Bud Spencer et Terence Hill, pour les fans des westerns spaghettis. Car RDNA 3 va devoir se palucher les 3 RTX Lovelace qui seront lancées cette année, probablement accompagnées de déclinaisons inférieures, le temps que les stocks d'Ampere s'écoulent.

En théorie, joli pays où tout se passe bien, RDNA 3 devrait offrir un design multichips pour les grosses puces NAVI 31/32, et du monolithique pour les moins puissantes NAVI 33. Ainsi, l'expertise monolithique de RDNA 2 devrait profiter aux petites cartes, celle du multichip qui fait les belles heures des Ryzen devrait renforcer les grosses cartes. Et dans tout ça, nous suivrons avec attention les progrés des rouges en matière de ray tracing et de performances en rastérisation. Sans forcément avoir des envies d'achat, la période s'annonce faste pour les fans du hardware.