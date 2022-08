Intel parle XeSS et Arc A770, mais oublie le plus important !

Intel est incorrigible. Le géant bleu a parlé du XeSS, qui est sa technique d'upscaling au même titre que le FSR et le DLSS le sont pour AMD et NVIDIA. Elle est annoncée dans plein de jeux et pas des moindres. En effet, le prochain Call of Duty Modern Warfare 2 qui déboulera le 28 octobre aura du XeSS d'emblée, mais d'autres sont annoncés, comme Naraka Bladepoint, Vampire the Masquerade Bloodhunt, Chivalry 2, Death Stranding, Hitman III, Shadow of the Tomb Raider, une vingtaine au total.

La firme a détaillé les niveaux de réglage des presets associés au XeSS, Performance, Equilibré, Qualité et Ultra Qualité. Plus la qualité augmente et plus les performances en images par seconde diminuent, mais restent dans tous les cas supérieures au rendu natif. Sur A770, 12900K et en 1440p, voilà ce qu'obtient Intel :

Le véritable problème, dans cette communication qui a totalement échappé à Intel, piégé entre ce qu'il peut dire et ce qui se passe réellement en coulisses, c'est qu'on n’a toujours aucun détail concernant un éventuel déploiement des cartes A750 et A770. En revanche, les concurrents ne se gênent pas pour avancer, puisqu'on sait que NVIDIA parlera de Lovelace dans moins d'un mois. Et pendant ce temps-là, le bateau coule chez Intel, au point que des rumeurs d'abandon de la génération Alchemist trainaient encore il n'y a pas si longtemps. Le XeSS, c'est bien, mais des cartes pour en profiter, c'est mieux.