Arc, voilà un nom que l'on devrait intégrer dans nos petites têtes pas forcément blondes, ni chevelues d'ailleurs, on a la cabine qu'on a, épicétou ! Si vous vous souvenez, Igor Wallossek voit les cartes Arc arriver quelque part entre le 2 mai et le 1er juin, tandis qu'Intel tiendra son salon Vision dématérialisé le 10 et 11 mai, avec un mode opératoire bien curieux, faisant douter d'une quelconque annonce officielle. Finalement, on tient une date, officielle cette fois, et un planning, qui devrait enfin donner du grain à moudre.

Sur son site officiel, Intel confirme Q2 2022 pour Arc Desktop, lgor a peut-être eu une source fiable, sa prédiction reste dans les clous. Par contre on a la copulation de deux annonces : Q1 pour tout ce qui touche les Notebooks, et une conférence pour la première carte Arc en tant que carte fille pour laptops le 30 mars. La première carte dévoilée Arc Alchemist sera la A370M, basée sur le DG2-128, et elle est annoncée comme étant 2x plus véloce qu'un iGPU intégré Xe. Le test a été mené sur Metro Exodus le 3 mars dernier, mettant aux prises un 12700H avec l'A370M face au 1280P Alder avec son Xe.

Pour ceux qui veulent du desktop, il faudra attendre, avec un espoir de voir des fuites et des rumeurs au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et puis selon les estimations, ce serait dans moins de deux mois finalement, ce n'est pas grand-chose quand ça fait des années que le chantier a commencé.