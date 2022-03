C'est pas bien, Intel, contraction de INTegrated ELectronics, n'a pas encore lancé officiellement son 12900KS qu'il se retrouve déjà dans certaines boutiques. En soi, ce n'est pas méchant, puisque ça s'apparente à de la précommande. Sauf que cette fois, aux US s'entend, le précieux sésame se retrouve expédié et livré aux clients. Il faut être honnête, nous, ça nous va bien puisque ça permet d'en voir plus sur la bête. Même package que le 12900K, mais avec un design différent qui permet de les différencier, le 12900KS sera chaud, très chaud même.

Il arbore les 8 coeurs-P avec HT, et les 8 autres coeurs-E, assurant 24 threads aux gens, les 30 Mo de cache, il apporte surtout des watts en plus ! En effet, pour assumer les 200 MHz en plus de base et les 300 MHz en plus via turbal, il n'y a pas de secret, il faut ouvrir l'enveloppe de consommation. C'est ainsi que le PBP passe de 125 à 150 W, et le MTP de 241 à 260 W.

Le prix tourne autour des 790 dollars US, et il est clair que les derniers MHz se payent plein fer par rapport au 12900K. Pour autant, si c'est chaud, ce n'est pas impossible, on a bien du Threadripper 3000/5000 à 280 W, par contre, pour eux, la surface d'échange est supérieure parce qu'il y a plusieurs chiplets qui distribuent la chaleur à divers endroits du heatspreader.

Toutefois, son arrivée n'est pas une coïncidence, l'annonce du 5800X3D n'y est certainement pas étrangère, histoire de proposer un compétiteur au monstre d'AMD, la lutte pour la couronne du gaming va de nouveau reprendre !