Ça alors, encore du bruit sur les futurs GPU d'Intel ! À croire qu'AMD et Intel se tirent la bourre pour voir qui arrivera le plus à faire parler d'eux... Il faut dire que l'un serait a priori occupé à préparer un refresh timide à base de GDDR plus rapide, tandis que l'autre est définitivement sur le point de lancer ses premiers vrais GPU dans le commerce !

La plus grosse carte du portfolio Arc Alchemist utiliserait le GPU Xe-HPG DG2-512 et pourrait être connue dans le commerce sous le nom de Axxx (oui, comme les trucs qui volent). Avec ses 512 EUs, un bus 256-bit et jusqu'à 16 Go de GDDR6, elle irait tout droit se loger entre une RTX 3060 Ti et une RTX 3070 Ti, en somme face à la RTX 3070, quoi. Ou encore, une la RX 6700 XT et la RX 6800. Il y a donc matière à gêner le statu quo.

Ce serait d'ailleurs de cette carte en question dont une vidéo a été balancée sur Twitter fin de la semaine dernière. Surprise, elle y est d'ailleurs toujours ! Manque de pot, parce que les leakers ne savent visiblement filmer ni en HD ni avec stabilisation, la vidéo est d'une qualité vraiment bof, avec une définition de seulement 640 x 352 pixels. On a certainement déjà vu mieux. Puristes s'abstenir...

Heureusement, d'autres photos de ce prétendu engineering sample d'Intel Arc ont été prises en parallèle (probablement du même exemplaire de la vidéo), cette fois-ci de bien meilleure qualité (bon, faut dire que ce n’était pas bien dur). Ainsi, voici pour commencer l'avant de la carte avec son carénage sous deux angles différents, au style déjà aperçu à maintes reprises et visiblement définitif - au moins pour le modèle de référence Intel, si tant est qu'une telle solution soit vraiment au programme.





En prime, le dos de la carte avec son PCB à nu, avis aux amateurs et spécialistes en éléc qui aiment analyser (et critiquer) ce genre de hardware ! Accessoirement, c'est bien cette partie-là qui confirme la nature d'échantillon non commercial du machin, considérant la présence de pins/connecteurs n'étant généralement pas présents sur les exemplaires en vente. Il pourrait également y avoir d'autres différences par rapport à ce que les acheteurs recevront entre leurs mains. Bon ok, ça ne nous apprend vraiment pas grand-chose de plus que la vidéo précédente, mais au moins c'est bien face à l'objectif et déjà beaucoup plus net ! Alors on dit merci au gentil leaker anonyme pour ces quelques miettes en plus et on attend encore sagement qu'Intel vienne à notre secours...