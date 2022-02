Si jamais vous rencontrez un bug dont vous pensez que l’origine provient d’un driver de carte graphique, alors cous vous êtes peut-être déjà demandé comment le rapporter à la firme concernée. Le plus souvent, éplucher un changelog, poster sur un forum ou jeter un coup d’œil aux pages support — ici pour les verts, là pour les rouges suffit... mais, parfois, une petite dose de bidouille est nécessaire. Et, dans ces cas, le site fabriquant ne vous aide guère sur la démarche : il faut dont faire appel à la communauté. Dans ces conditions, quoi de mieux qu’un petit site centralisant les problèmes et leur solution ?

Voilà le cheminement de pensées qui a (probablement) dû mener à l’IGCIT, soit l’Intel Git Community issue tracker: un repo GitHub communautaire chargé de recenser et faire remonter les bugs rencontrés sur des parties graphiques Intel, tant ce ces soucis sont présent sous Windows et en utilisant un GPU de génération 6 minimum, soit Sandy Bridge. En outre, un wiki est disponible pour ordonner les choses, permettant d’accéder facilement à un petit logiciel de changement rapide de pilotes, ou encore aux solutions trouvées pour des bugs un peu trop spécifiques.

De quoi préparer la sortie des cartes graphiques Intel ARC ? Vu que la chose n’est pas maintenue de manière officielle par la firme, nous pouvons en douter... mais l’idée n’est pas mauvaise, particulièrement à une époque de rareté des GPU menant certains à se contenter de quelques titres légers moulinant sur iGPU. Une ressource bien pratique à garder dans un coin de vos favoris !