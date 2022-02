Le refresh des cartes RDNA 2 semblerait exister. Pour autant, AMD n'a apporté aucune preuve de son existence, donc il faudra savoir raison garder. Selon MLID, ce refresh serait moins ambitieux que ce à quoi nous nous attendions. Alors que nous pensions qu'il serait gravé en 6 nm, qui n'est certes qu'une optimisation du 7 nm mais qui est bienvenue au moment de procéder à des améliorations comme le 12 nm était au 16/14 nm, il n'en serait rien. Les Radeon RX 6x50 XT conserveraient le 7 nm de TSMC. La seule évolution, qui tient depuis le début de la naissance de la rumeur, serait l'emploi de GDDR6 à 18 Gbps contre 16 actuellement par puce. Ça fait quand même léger, une augmentation de la bande passante de 12.5 %, en sachant que la source annonce un gain de 10 % des performances globales.

Cela impliquerait des fréquences en fonctionnement plus élevées, mais le gros des gains serait donc dévolu à la VRAM. Pour parvenir à des MHz plus élevés, on pourrait imaginer qu'AMD décide de rompre sa courbe de température/nuisances sonores excellente sur RX 6000, avec plus d'air brassé, le GPU pourrait ne pas activer trop vite ses mécanismes de protection, et donc tenir des fréquences plus élevées. On pourrait aussi imaginer que le procédé utilisé, depuis le début, permettrait par un nouveau stepping de gonfler un peu plus les fréquences sans faire exploser la consommation.

Il se murmure également que la première qui serait lancée serait la RX 6950 XT, et sa lucarne de lancement se situerait autour du mois d'avril. Nous verrons bien quand nous y serons, à moins qu'un salon qui traine vers cette date annonce la couleur ?