Eh ben, encore du potin sur RDNA3, ça commence à en faire. La génération est définitivement prévue pour cette année avec Zen 4, mais seulement vers la fin, et pourtant la machine à teaser s'emballe déjà ! L'avantage, c'est que petit à petit les choses se précisent. Bon, la bribe d'information du jour concernant la prochaine génération Radeon ne vient pas d'une des sources « anonymes » habituelles, mais de LinkedIn. C'est rare, mais pas inédit non plus. Pour le coup, ce n'est même pas tellement une rumeur non plus, l'information ayant été tirée d'une publication d'un ingénieur à temps plein chez AMD depuis 27 ans, on peut donc même dire qu'elle en est presque officielle, mais si elle reste parfaitement officieuse malgré tout.

L'individu c'est Brian Walters, « membre principal » de l'équipe technique de la « Inifity Data Fabric Silicon Design Team » et il a ni plus ni moins révélé dans son profil plusieurs des projets (comme il est très commun de le faire sur cette plateforme) sur lesquels il travaille ou a travaillé. Ainsi, outre une liste d'anciennes architectures telles que Vega et Navi premier et deuxième du nom, on y apprend qu'il travaillerait également sur du Navi 31, Navi 32 et Navi 33. Rien de choquant, il s'agit là sans aucun doute ni plus ni moins de la prochaine génération RDNA3 en préparation chez AMD. Le « nouveau » truc, c'est que l'on découvre que les deux premiers GPU feraient usage à la fois du 5 nm et 6 nm (vraisemblablement de chez TSMC), tandis que le dernier ne serait que 6 nm. Au passage, on apprend aussi qu'il bosserait sur la succession de l'énorme MI200, une MI300 en 6 nm.

En fait, il est depuis longtemps attendu à ce que RDNA3 et plus spécifiquement Navi 31 (généralement attribué au prochain haut de gamme, potentiellement les RX 7900/7800) introduisent des chiplets pour une conception Multi Chip Module. Ainsi, Navi 31 et Navi 33 seraient constitués de deux chiplets GDC (Graphic Core Die) en N5 et d'un chiplet MCD (Multi Cache Die) avec 512 Mo d'Infinity cache en N6. Et Navi 33 serait le seul GPU de la génération conçue à l'ancienne, c'est-à-dire en monolithique. Certains ont d'ailleurs déjà imaginé à quoi cela ressemblerait :

Bien sûr, tout ceci se doit d'être pris avec des pincettes, comme d'habitude. En sus, Brian a visiblement rapidement constaté ou été informé de sa petite boulette, et a depuis purgé son profil des informations ci-dessus. RDNA3 serait la première tentative d'une architecture MCM chez AMD, l'avenir nous dira si la solution a du mérite. En contrepartie, NVIDIA resterait sur du (très gros) monolithique au moins avec Hopper, planifié pour sa gamme pro - en sachant tout de même qu'une rumeur de juillet 2021 prétendît le contraire, à savoir Hopper en MCM et Lovelace (pour le gaming) en monolithique... Bref, évitons les conclusions hâtives et gardons nos pincettes jusqu'au bout ! (Source)