Selon Greymon55, AMD devrait sortir un refresh de sa gamme RX 6000 actuelle, en version desktop s'entend ! Sur les RX 6700 XT, 6800, 6800 XT, 6900 XT, AMD a casé de la GDDR6 à 16 Gbps par pin. C'est sur ce point que le géant rouge compterait mettre l'accent, en effet, ce serait de la GDDR6 18 Gbps par pin qui serait prévue, la production étant rodée à présent, et les puces à 20 voire 24 Gbps ne sont prévues que plus tard dans l'année. Si AMD attend ces deux dernières versions, il sera trop proche de RDNA 3.

Parallèlement à cela, le GPU NAVI 2x embarqué ne serait pas touché, on peut imaginer au pire qu'il bénéficierait des améliorations de TSMC, c'est à dire passer au node 6 nm, ce qui permettrait des fréquences plus élevées encore. Mais la segmentation resterait la même. Ce genre de pratique laisse bien penser que RDNA 3 arriverait au fin du fin de l'année 2022, et pas forcément en milieu comme on pouvait l'espérer. Les pénuries faussent le regard que l'on a sur les véritables chiffres de vente, et un refresh N6 ne serait pas déconnant puisque la RX 6500 XT est déjà avec cette finesse de gravure. Ce serait l'occasion d'avoir, qui sait, un peu plus de cartes fabriquées, ce noeud étant peu voire pas utilisé par les acteurs du marché, au contraire du 7 nm qui minaude plus que Nicolas dans une soirée EHPAD !