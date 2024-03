MSI a une astuce pour rendre les processeurs Raptor Lake Refresh moins chauds

Il y a mois environ, ASRock publiait un nouveau BIOS pour les cartes mères des séries 600 et 700 destiné aux processeurs Raptor Lake Refresh non-K. Dans un communiqué laconique et chiche en détails, la marque taïwanaise promettait une hausse des performances de 10 % pour le Core i7-14700 dans Cinebench R23. Une promesse alléchante, mais à la mise en application floue. Nous supputions que cette bonification avait à voir avec le paramètre CEP (Current Excursion Power). Une publication récente de MSI, titrée Stay Cool and Perform Better (non, ce n'est pas un slogan pour déodorant), confirme cette hypothèse, et en définit les contours ; les bénéfices sont circonscrits à un usage bien spécifique.

Une désactivation déjà possible avec les Raptor Lake / Raptor Lake Refresh haut de gamme

À vrai dire, Asus avait déjà apporté quelques éléments supplémentaires il y a une vingtaine de jours. Toujours par le biais d’un communiqué, la société dévoilait « un BIOS Beta pour les cartes mères Intel 600/700 Series, améliorant les performances du CPU pour les processeurs Intel 14th Gen Non-K Series ». Plus précisément, il était question d’une « mise à jour du microcode Intel, à la version 0x123, permettant de désactiver la protection CEP pour améliorer les performances sur les processeurs Intel 14e Génération de la série non-K ». Asus précisait que les BIOS bêta pour les cartes mères de la série Z790 étaient disponibles dès la publication ; ceux pour le chipset B760 et les cartes mères de la série 600 prochainement.

De plus, contrairement à ASRock, Asus fournissait quelques indications par le biais de deux notes qui spécifiaient le CEP et les performances promises. Grâce à celles-ci, nous apprenions notamment que « la désactivation de la CEP peut augmenter les performances des charges de travail MT sur les systèmes dont la LL (Load Line) est inférieure à 1,1 mOhm » mais également que « la désactivation de la CEP pour améliorer les performances peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie et de la température ». En conséquence, Asus adressait le conseil suivant : « Veillez à ce que le refroidissement du processeur soit suffisant ou utilisez une solution de refroidissement plus performante ».

MSI vient donc d’entrer en jeu à son tour, et avec les meilleures cartes. La Micro-Star International confirme, elle aussi, que ce mystérieux BIOS susceptible de booster les Raptor Lake Refresh a trait à la désactivation du CEP. Seulement la marque taïwanaise prend le contre-pied de celle susmentionnée, en arguant que « ce réglage permet aux processeurs de fonctionner à des tensions et des températures plus basses sans compromettre les performances ».

De fait, MSI accompagne son communiqué de presse d’un guide How to détaillant la fonctionnalité. Dans celui-ci, nous pouvons lire :

« De nombreux utilisateurs tentent d'abaisser la température de leurs processeurs Intel 14e génération en réduisant la tension du processeur. Cependant, ils découvrent que les performances des processeurs non-K chutent de manière significative avec la réduction de la tension. Ce phénomène est dû au CEP (Current Excursion Protection). Lorsque l'on tente de réduire la tension du processeur, le CEP se déclenche, ce qui entraîne une baisse substantielle des performances du processeur.



Alors que les processeurs de la série K, associés aux cartes mères de la série Z, permettent depuis longtemps de désactiver le CEP, ce n'est pas le cas des processeurs de la série non K. C'est pourquoi la réduction de la tension sur les processeurs de la série K n'affecte pas les performances, alors qu'une telle réduction sur les processeurs de la série non-K entraîne une baisse des performances. Le dernier microcode d'Intel permet désormais aux processeurs non K de la 14e génération de désactiver le CEP. En désactivant simplement le CEP dans le BIOS, vous pouvez abaisser la température du processeur en réduisant la tension sans compromettre les performances du processeur. »

Une baisse notable de la température CPU

Donc pour résumer, le nouveau BIOS permet au puces non-K de goûter aux joies de la désactivation du CEP, jusqu’ici réservée aux processeurs plus haut de gamme (K) ; ainsi, ce mécanisme de protection n'entrave plus les performances des CPU dont la tension a été volontairement abaissée. Autant dire que nous sommes loin du gain de 10 % gratuit et valable en toutes circonstances suggéré par la publication initiale d’ASRock.

MSI se démarque aussi de ses deux concurrentes en livrant des comparaisons avec / sans CEP dans Cinbench 2024 pour trois processeurs : le Core i9-14900K (pour lequel, vous l’aurez compris, cette désactivation est permise depuis sa commercialisation), le Core i9-14900 et l’inédit Core i9-14700, qui est naturellement le Core i7-14700. Sur la base des valeurs renseignées par MSI, avec le CEP désactivé et une AC Load Line de 40 plutôt que de 80, le Core i9-14900 obtient un score équivalent dans le benchmark mais s’avère jusqu'à 16 degrés Celsius plus froid.

Les Core i9 © MSI

L'atypique Core i9-14700 © MSI

Concernant la prise en charge, le microcode ne permet de désactiver le CEP que sur certains processeurs Raptor Lake Refresh non-K, Raptor Lake K-series et Alder Lake K-series. Les processeurs Raptor Lake non-K et plus anciens ne sont pas éligibles. Pour les chipsets, nous retrouvons les Z790, Z690, B760 et B660.

Autre précision importante : par Core de 14e génération, les marques entendent les modèles en stepping B0 uniquement. Autrement dit, à partir du Core i5-14600 et au-delà. Bref, comme pour l’APO, (Application Optimization), a priori arbitrairement limitée aux Core i9-14900K et Core i7-14700K, nous pouvons supposer qu'en sous-main, Intel limite de nouveau certaines fonctionnalités logicielles à ses derniers rejetons ; lesquels ne sont, pour rappel, que de vulgaires Raptor Lake overclockés. Pour le formuler autrement, l’exclusion des Core non-K de 13e génération paraît, là encore, davantage motivée par des décisions commerciales que techniques.

Quoi qu’il en soit, l'option CEP se trouve directement dans le BIOS de la carte mère. Sa position exacte peut varier selon le fabricant, mais elle se situe généralement du côté de l’onglet overclocking et de la configuration avancée du processeur. Enfin, IA CEP concerne les cœurs CPU ; GT CEP, les cœurs de l’iGPU.

Le firmware de MSI est, comme tous les autres, en phase bêta ; la publication est disponible ici. Celles d’Asus et d’ASRock évoquées dans ce papier sont accessibles via les liens indiqués.