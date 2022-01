MSi proposera sa RTX 3090 Ti SUPRIM X. Et comme on pouvait s'y attendre, ça sera un monstre compte tenu des spécifications que le constructeur a publié. NVIDIA fait des GPU surtout, et il vend des cartes graphiques respectant ses préconisations. Les partenaires font un peu ce qu'ils veulent. Afin d'assurer des perfs de premier ordre, surtout face à la concurrence, ils n'hésitent pas à lâcher encore un peu plus le TDP. Dans la mesure où le refroidisseur fait le job, ils peuvent malgré tout grappiller des MHz malgré GPU Boost 4. De 450 W, MSi a établi le TDP à 480 W, et a conservé les 3 x 8 pins de sa série SUPRIM X depuis les RTX 3080 Ti.

Les fréquences également sont plus hautes que celles des RTX 3090, et même des 3090 Ti FE, avec 1880 MHz pour les modes Gaming et Silent, et 1900 via le mode Extreme. Pour le poids, on se rapproche des 2.3 kg des 3090 FE pour terminer à 1.9 kg, c'est déjà pas mal et il faudra mettre un support de VGA, notez qu'il était fourni en bundle sur la RTX 3080 Ti, aucune raison donc qu'il disparaisse, surtout qu'il est encore plus indiqué dans le cas de ce modèle précis. Tout cela, plus les 256 cuda cores et la GDDR6X à 21 Gbps au lieu de 19.5, ça devrait pouvoir offrir une dizaine de pourcents de mieux, mais rien ne vaut des tests ! Malgré les soucis évoqués officieusement, toujours pas de date ! (Source wnxod via VDCZ)