Annoncé il y a plusieurs semaines, Battlefield 2042 en dévoile un peu plus. Jeu purement online, exit le solo du coup, avec des morceaux de zizi gelé dedans, dernière génération bien entendu. On savait depuis quelque temps que le titre supportait le DLSS et Reflex. La surprise était mal venue et illogique quant à la gestion du ray tracing, surtout que Battlefield V le gérait. N'en déplaise aux détracteurs qui ont sauté sur l'occasion pour déboiter le ray tracing, il sera bel et bien présent sur la version 2042. Il était illogique que la technologie ne soit pas de la partie dans ce jeu majeur online, la vérité est venue du caméléon qui a finalement lâché le morceau via un trailer montrant du gameplay.

Si Reflex et le DLSS sont toujours au programme, le ray tracing sera plus subtil cette fois, puisque ce n'est associé qu'à l'occlusion ambiante. Il faut dire que les réflexions en multi sont plus que dispensables, la gestion des ombres via l'OA a donc été jugée par les développeurs plus importante et apportant plus au visuel. Nous attendrons forcément de tester la chose pour apprécier ou pas le RT, mais d'ores et déjà il y a de grandes chances que les apports soient moindres que dans les jeux solos comme Cyberpunk, Control ou encore Doom Eternal.