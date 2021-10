Pour le CES, on s'attend à voir débarquer 3 nouvelles cartes graphiques vertes, 3 étant le nombre de modèles et pas le nombre total de cartes qui seront mises en vente ! La RTX 2060 12 Go, la RTX 3070 Ti et la RTX 3090 Ti devrait être annoncées dans quelques mois. Mais c'était sans compter sur la Twittosphère et Chiphell, qui ont trouvé un GPU inconnu jusqu'ici : le GA102-220. Des déclinaisons du GA102, il y en a eu des tonnes, mais celui-là, on ne connait pas.

Selon la source, ce dernier serait identique au GA102 de la RTX 3080, à ceci près qu'il aurait 2 contrôleurs mémoire 32-bit de plus, pour une largeur de bus de 384-bit au lieu de 320. Par conséquent, la quantité de VRAM disponible sur la prochaine RTX 3080 "SUPER"serait de 12 Go de GDDR6X. Notez qu'il n'est fait mention nulle part d'un quelconque changement de cuda cores pour la prochaine carte, juste une augmentation de la capacité en VRAM. La "nouvelle venue" devrait à terme remplacer la RTX 3080 10Go à une seule condition : qu'elle existe vraiment...

C'est d'ailleurs un des faits que l'on remarque sur trois de ces quatre cartes pressenties, la RTX 3090 Ti ne fera pas mieux que les 24 Go dont la carte originelle dispose déjà, l'augmentation substantielle de la qualité de mémoire vidéo, et ce au détriment de la capacité de puissance du GPU qui fait du surplace. Ce petit refresh pourrait donc replacer NVIDIA dans une concurrence plus future proof, même si Direct Storage pourrait changer quelque peu la donne, mais avant que la techno soit implantée, développée, utilisée et efficace, il va s'en passer des mois !