Tour à tour, nous avons visités GIGABYTE, ASRock, MSI, ASUS et Biostar pour avoir un aperçu de leur offre respective en matière de cartes mères Z690 accompagnant l'arrivée des premiers processeurs Alder Lake-S chez Intel. Nous allons maintenant voir ce qu'EVGA a au programme. L'américain propose souvent des produits assez intéressants, longtemps absolument exclusivement Intel et NVIDIA, mais le fabricant a récemment surpris le monde avec sa X570S DARK pour les Ryzen d'AMD. À quand les Radeon ?

Malheureusement pour nous et les amateurs de hardware, les cartes mères de la marque sont toujours encore très notablement quasi impossibles à dénicher sur le marché européen. Ses mobales Z590 n'en ont a priori jamais trouvé le chemin direct, il est donc fort probable que ses nouveaux modèles Z690 n'y arriveront pas non plus. C'est un peu dommage, surtout qu'EVGA a un style de conception bien à lui, l'américain sait se démarquer de ses homologues taïwanais.

Toutefois, nous ne sommes pas là pour pleurnicher, mais avant tout pour admirer du « beau matos », alors admirons ! Hors cartes graphiques et alimentations, EVGA n'est pas particulièrement prolifique et seulement deux modèles viennent ainsi accompagner les Core 12e génération, à l'inverse des marques habituelles qui ont tendance à inonder le marché avec beaucoup trop de références. Elles ne sont donc que deux, mais elles ont de la masse, de la prestance et ne risquent pas de laisser indifférentes : elles se nomment EVGA Z690 Classified et EVGA Z690 Dark K|NGP|N (ou Kingpin, sans le style douteux) !

La première servira de point « d'entrée », la seconde sera dédiée aux « vrais pros », mais les deux posséderont une armure aux lignes agressives et avec une finesse digne d'un tank. Pour la première, ce sera un PCB 10 couches avec 19 phases, 4 slots DDR5, 2 slots x16 PCIe 5.0, 2 ports 2,5 GbE et du WiFi 6E. Pour la seconde, le même PCB 10 couches, mais avec 21 phases et seulement 2 slots DDR5 - qui seront plus proches du socket, une topologie « optimisée » pour les overclockeurs et qui peuvent favoriser de meilleurs timings. Les deux cartes moulineront à l'EVGA Elite X1, la suite logicielle du fabricant.

Bref, ce sont deux grosses (subjectivement) belles bêtes, méchantes en apparence, mais qui ne s'adresseront clairement pas à tout le monde et seront de toute façon probablement très difficiles à dénicher hors des frontières des USA. EVGA n'a pas encore donné de prix, mais quand on voit les dernières tendances et connaissant la main lourde d'EVGA pour son matos à vocation « exclusif », il y a de quoi craindre le pire. Tient, on demandera peut-être à Nico de nous en ramener des exemplaires directement des States et puis on les revendra (après les avoir torturées) pour 2/3 fois le prix original, vu que c'est le truc à la mode en ce moment #lecomptoirduscalping...

EVGA Z690 Dark Kingpin.

EVGA Z690 Classified.