Le service de streaming de NVIDIA, GeForce NOW, avait pris son envol en février 2020 après 5 années en bêta public. Malgré les premières difficultés du service, comme le retrait assez rapide de presque tous leurs titred du catalogue de jeux chez NVIDIA par Activision-Blizzard et Besthesda, le service du Caméléon avait visiblement tout de même su passer une très bonne année 2020 grâce à la pandémie et les confinements. GeForce NOW avait ensuite également fait ses débuts la même année sous Linux. Par contre, le prix original assez alléchant de l'offre de streaming des verts n'aura pas duré bien longtemps, puisque les nouveaux abonnés doivent désormais compter avec prix un doublé depuis mars dernier. Prochainement, une nouvelle offre d'abonnement viendra s'ajouter au catalogue.

En plus l'abonnement gratuit et prioritaire (avec des RTX 2080), il sera bientôt possible de louer les performances d'une RTX 3080 pour le streaming de vos jeux, de quoi vous garantir des performances de haut niveau ! Outre l'accès exclusif à l'un des nouveaux serveurs GeForce NOW Superpods — chacun capable de 39 200 TFLOPs, avec 11 477 760 CUDA cores et 8960 cores de CPU — équipés de RTX 3080, la session de jeu passera à 8 heures par jour et la définition pourra atteindre les 1440p à 120 fps. Enfin, RTX sera évidemment toujours ON et l'abonnement proposera la SHIELD TV HDR en 4K. NVIDIA promet également une latence inférieure à 60 ms, meilleure encore que les 80 ms de l'abonnement prioritaire ou les 93 ms avec une Xbox Series X - selon NVIDIA.

Autre nouveauté, concernant cette fois-ci l'ensemble de GeForce NOW, l'addition d'une forme d'adaptive sync au service de streaming, qui ajustera le taux de rafraîchissement aux taux fixe de l'écran de l'utilisateur. Ce dernier n'aura pas besoin d'être compatible G-Sync ou FreeSync. Le nouvel abonnement sera prochainement proposé pour 99,99 € pour 6 mois, en sachant que NVIDIA a choisi de limiter les places disponibles, certainement afin de pouvoir assurer plus facilement la qualité de service promise. Le client devra naturellement s'assurer d'avoir un accès à internet à la hauteur. Il faudra disposer d'une bande passante d'au moins 35 Mbps pour streamer en 1440p avec l'abonnement RTX 3080, et être branché en Ethernet ou via Wi-Fi 5 GHz.

Intéressant ? Selon le cas de figure et pour un certain public, sans aucun doute. Le fait que les RTX 3080 sont en ce moment toujours si onéreuses et difficiles à dénicher à des prix raisonnables pourrait certainement aussi pousser certains joueurs à tenter l'expérience. On serait toute de même bien curieux de savoir combien de RTX 3080 NVIDIA s'est gardé de côté pour ses nouveaux serveurs. Le début d'un modèle LLD/LOA pour du GPU, comme pour les voitures, que plus grand monde n'a vraiment les moyens de s'offrir autrement ?