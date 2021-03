Il n'y a pas que les cartes graphiques qui voient leur prix gonfler chez NVIDIA, bien que cette fois-ci, c'est directement du côté du fabricant vert que se situe le changement. En effet, la firme a décidé de faire évoluer son service GeForce NOW, surtout du côté de la tarification, puisque l'abonnement Founders disparait au profit du Priority, pour un prix passant de 4,99 $ à 9,99 $ par mois, avec une offre de 100 $ sur un an. Un changement pas si étonnant, puisque l'offre Founders était limitée dans le temps, toutefois quelques changements auraient été les bienvenues, puisque l'offre Priority ne propose rien de plus que celle d'origine, les améliorations faites au service touchant l'ensemble des utilisateurs.

Un tel changement pourrait s'expliquer par une difficulté à maintenir un service en bon état avec le prix alléchant de l'abonnement Founders, maintenant que le GeForce NOW compte plus de 10 millions d'utilisateurs, sans plus de précision sur la part des utilisateurs gratuits ou qui paient un abonnement. De plus, NVIDIA fait une petite fleur à ceux qui sont là depuis le début, qui pourront garder leur abonnement Founders à vie, sous peine d'un petit paquet de conditions : ne pas interrompre l'abonnement, être dans un pays couvert directement par NVIDIA et non un autre prestataire, ne pas modifier son contrat... Bref, un offre à vie tant que votre âme est vendue au club des Founders, sinon vous devrez payer comme tout le monde. (source : NVIDIA)