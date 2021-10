Comme toute nouveauté, la DDR5 devrait être vendue plus cher que la DDR4 actuellement. C'est aussi oublier que la DDR4 a connu une grande variation de prix au cours de sa vie, vendue cher à ses débuts, puis ayant connu une flambée sans nulle autre pareille début 2018, les prix étaient retombés à leur niveau historiquement bas de début 2016 entre juillet 2019 et novembre 2020, avant de connaitre une nouvelle hausse qui se poursuit actuellement. Le prix des puces RAM n'est pas un long fleuve tranquille, loin s'en faut.

Par contre, de lancement à lancement, la DDR5 devrait dépasser la DDR4. Pas seulement du fait de la nouveauté, avec des coûts en R&D pour usiner de spuces de DDR5, et une production pas encore optimale, mais aussi du fait de la pénurie. En effet, les barrettes incorporent des tas de petits composants qui devraient être plus compliqués à trouver et qui devraient être vendus plus chers aux fabricants de barrettes. Ceci pourrait donc se répercuter sur les tarifs à venir. C'est ce que pense MSi, qui voit un bon +40 % pour la DDR5.

Pour savoir ce qu'il en est, rien ne vaut les prix relevés en boutiques. Alors que c'est le 27 octobre, lors du salon Innovation d'Intel, que la DDR5 débutera sa vie commerciale, certains déjà référencent des kits de mémoire. Newegg par exemple liste 2 x 16 Go de DDR5 4800 cas 40-40-40-77 de marque OLOy à 329.99, ou encore de la GeIL Polaris RGB avec les mêmes specs à 409.99 $. C'est l’équivalent de la DDR4 2133 lancée à ses débuts, et c'est pas donné.

Une meilleure nouvelle nous attend chez B&H Photo Vidéo où 2 x 16 Go de DDR5 5200 d'origine ADATA XPG sont facturés 299.99 $. Comme on peut le voir, par rapport à la DDR4 2666 qui serait l'équivalent, on reste deux fois plus cher, on trouve 2 x 16 Go de DDR4 2666 autour des 150 $ sur ces mêmes stores. On attendra les tarifs en Gaule, mais d'ores et déjà on peut tabler sur 250 à 400 € les 32 gigots, le but sera de trouver celle qui sera la plus véloce dans cette tranche tarifaire.