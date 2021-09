Il fallait probablement s'y attendre suivant l'apparition de la rumeur autour d'un RTX 3090 SUPER, puisqu'il est parfaitement cohérent d'imaginer une réaction de l'autre camp face à une nouvelle reine hypothétique du GPU chez NVIDIA, à moins que cette dernière soit la réponse au projet d'une nouvelle carte RDNA2 hypothétique chez AMD. La rumeur qui circule depuis plusieurs heures est celle d'une RX 6900 XTX capable de dépasser une RTX 3090, elle offrirait une mémoire GDDR6 18 Gb/s et une puissance en FP32 chiffrée en TFLOPS à 24,93. Notez qu'elle a démarré sur un compte Twitter peu réputé, mais qui a visiblement réussi son coup avec cette histoire. Toutefois, celle-ci parait assez peu crédible, tout d'abord parce qu'elle a déjà été réfutée par un autre leaker disposant a priori d'un assez bon dossier, qui affirme que ses Petits Oiseaux n'ont absolument rien rapporté au sujet d'une telle carte. Voilà qui commence bien.

Mais l'argument majeur contre cette rumeur est bien le fait que les caractéristiques supputées de cette RX 6900 XTX jumèlent exactement celles d'une carte qui existe déjà, il s'agit de la RX 6900 XT LC, une version watercoolée de la RX 6900 XT disponible à ce jour encore uniquement auprès des OEM/assembleurs. Par exemple, un RX 6900 XT LC atteindra également précisément 24,93 TFLOPs en FP32 avec sa fréquence boost au maximum. Considérant aussi que toute la fuite s'appuie sur une seule image non datée, il n'est pas impossible que celle-ci fût tirée d'une vraie présentation qui avait bel et bien existé à une époque où AMD planifiait peut-être bien une RX 6900 XTX, pour ensuite la rebaptiser RX 6900 XT LC avant le lancement.

D'un autre côté, AMD pourrait aussi tout à fait décider d'en finir avec l'exclusivité OEM de la RX 6900 XT LC et sa puce Navi 21 XTXH, et de l'apporter au marché grand public, du coup peut-être sous la forme d'une RX 6900 XTX, ce qui risquerait néanmoins de provoquer quelques petites confusions (non pas que les constructeurs aient généralement beaucoup de considérations pour ce genre de "détail"). En somme, si l'idée d'une telle carte semble assez peu crédible dans l'immédiat au vu des données disponibles, RDNA3 n'étant toutefois pas prévu encore avant de longs mois et en supposant qu'il y ait bien un refresh à la SUPER en préparation chez NVIDIA, il n'est pas à exclure une réaction des rouges avec une nouvelle RDNA2 plus rapide que la RX 6900 XT (et que personne ne pourra acheter #troll), mais potentiellement avec une nomenclature plus distinctive (à tout hasard, RX 6950 XT). Quant à VDCZ, ses sources indiquent que les partenaires nient l'existence de cette carte. Tout ça pour dire qu'on n’en sait rien. Qui vivra verra bien ! (Source)