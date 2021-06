Comme il l'a fait avec la RX Vega 64, AMD va lancer une version watercoolée de sa RX 6900 XT. L'objectif de cette manoeuvre est de grappiller encore de précieux MHz dans la course à la puissance, le tout en assurant des températures relativement basses, ne mettant pas en sécurité le GPU ainsi sollicité. Le concept est connu, une RX 6900 XT, dont le carénage avec les 3 ventilateurs a laissé la place à un waterblock qui doit très certainement recouvrir les éléments de puissance et la GDDR6 en sus du GPU. La carte est recouverte d'une plaque à l’effigie des rouges, mêlant toujours le noir et le gris. L'ensemble est ensuite raccordé à un radiateur de 120 mm avec un seul moulin. Cela semble un peu léger, parce que comme nous le disions plus haut, les fréquences sont poussées, mais le TDP également, à 330 W. Et un tel AIO pour refroidir un tel monstre, ça fait un peu sous-dimensionné sans prouver pour l'instant que ça l'est réellement.

AMD a donc passé les fréquences gaming de 2015 à 2250 MHz, en plus du TDP originellement à 300 W, mais ce n'est pas tout. La GDDR6 aussi a subi une poussée, de 16 à 18 Gbps par puce. Au final, on obtient une carte overclockée d'une dizaine de pourcents, mais que vous ne devriez pas trouver de sitôt. En effet, hors tout contexte de pénurie, les modèles à base de Super Navi 21, alias 21 XTX, sont réservés aux OEM et intégrateurs, mais certainement ceux qui font de vraies machines gaming. Quel prix ? Chez Maingear, le configurateur montre une différence de 800 $ entre la version aircooling et la version WC, 1800 $ entre une RX 6800 et la nouvelle venue, c'est pas un peu beaucoup non ? Ça va êtred'un côté la fête de la performance en rastérisation entre les RX 6900 series et les RTX 3080 Ti et 3090, mais de l'autre les obsèques du compte en banque des gamers. A ce rythme-là, les sociétés vont dégoûter les geeks de continuer à supporter le PC avec des prix délirants, faudra pas pleurer après, messieurs du secteur !