La concurrence pour les RTX 30 Mobile et leurs 28 variantes est enfin arrivée, un peu plus de 6 mois après le lancement des premières Radeon RX 6000 sauce RDNA2 pour desktop - les RX 6800 et RX 6800 XT, rapidement suivies de la RX 6900 XT, puis de la RX 6700 XT. Avec RDNA2, AMD veut clairement poursuivre ce que l'entreprise avait déjà timidement entamé avec RDNA et les RX 5000M, à la poursuite d'une vraie pénétration du marché du GPU mobile et la possibilité d'une offre 100 % AMD, sur un segment dont le constructeur a trop longtemps été absent et où NVIDIA a donc longtemps pu imposer sa loi. Renverser la balance ne sera pas une mince affaire, mais les nouvelles RX 6000M attestent assez bien des ambitions des rouges.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les puces Navi RDNA2 ont accouché de variantes mobiles plus grosses que jamais, sans pour autant embarquer un nombre particulièrement plus significatif d'unités de calcul par rapport à la génération précédente, une caracteristique qui ne fait pas tout non plus. Justement, les fréquences sont en (très) forte hausse, et ce sont aussi les améliorations architecturales, l'ajout de l'Infinity Cache et le support des nouvelles fonctions comme le Smart Access Memory qui joueront un gros rôle. Notons que la gamme mobile s'arrête à Navi 22, qui est le GPU de la RX 6700 XT, alors que la RX 6800(XT) embarque un Navi 21, la série n'est donc pas un calque exact de la gamme desktop.

AMD Radeon RX 6000M RX 6800M RX 6700M RX 6600M RX 5700M RX 5600M RX 5500M RX 5300M Architecture RDNA2 RDNA2 RDNA2 RDNA RDNA RDNA RDNA Nom du GPU Navi 22 Navi 22 Navi 23 Navi 10 Navi 10 Navi 14 Navi 14 Procédé de gravure 7 nm TSCM Nombre de transistors 17,2 milliards 17,2 milliards 11,06 milliards 10,3 milliards 10,3 milliards 6,4 milliards 6,4 milliards Unités de calculs 2560 2304 1792 2304 2304 1408 1408 CU 40 36 28 36 36 22 22 ROP 64 64 64 64 64 32 32 Fréquence « Game » 2300 MHz 2300 MHz 2177 MHz 1620 MHz 1190 MHz 1448 MHz 1181 MHz Fréquence boost - - - 1720 MHz 1265MHz 1645 MHz 1445 MHz Perfs FP32 11,8 TFLOPs 10,6 TFLOPs 7,8 TFLOPs 7,9 TFLOPs 5,5 TFLOPs 4,6 TFLOPs 4,0 TFLOPs Type et fréquence mémoire GDDR6 jusqu'à 16 GB/s GDDR6 jusqu'à 16 GB/s GDDR6 jusqu'à 16 GB/s GDDR6 12 Gb/s GDDR6 12 Gb/s GDDR6 14 Gb/s GDDR6 14 Gb/s Bus mémoire 192-bit 160-bit 128-bit 256-bit 192-bit 128-bit 96-bit Quantité de mémoire 12 Go 10 Go 8 Go 8 Go 6 Go 4 Go 3 Go Cache Infinity 96 Mo 80 Mo 32 Mo - - - - TGP (TDP) 145 W et + 80 - 135 W 50 - 100 W (180 W) (60 - 150 W) (85 W) (85 W) Date de lancement 06/2021 ? 06/2021 2020 2020 2019 2019 Cible ? RTX 3080 gaming @1440p RTX 3070 gaming @1440p et 1080p RTX 3060 gaming @1080p osef osef osef osef

C'est du beau monde, vu comme ça, mais la consommation s'annonce au moins aussi importante que celle de la concurrence. Est-ce que ça va suffire à chambouler les Ampere de NVIDIA ? Ça, ce sera aux tests de nous le dire. En tout cas, le marketing d'AMD semble convaincu que sa RX 6800M va pouvoir faire de l'ombre à la RTX 3080 (Mobile), et par conséquent la RX 6700M pourrait donc assez logiquement se frotter de près ou de loin à la RTX 3070. Mais comme chez NVIDIA, aucune référence ne se comportera exactement de la même façon d'une machine à une autre, puisque ce sera aux fabricants/OEM de jouer avec le TGP modulable et la fréquence de la GDDR6, et donc d'adapter le refroidissement en conséquence.

D'un autre côté, contrairement au Caméléon, AMD n'a pas défini de tableau de tarification avec les OEM, le tarif conseillé estimé de chaque GPU n'est donc pas connu, l'information n'aurait de toute façon pas beaucoup d'importance en ce qui nous concerne. Sur les 3 références, 2 sont d'ores et déjà « livrables » chez certains partenaires, seule la RX 6700M se fera encore attendre un peu. Vivement les tests !