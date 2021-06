MSI s'était diversifié dans l'écran gaming fin 2016, GIGABYTE en fit de même 2 ans plus tard, tout en ayant un an plus tôt fait ses premiers pas sur le marché du SSD — qu'il a investi assez sérieusement depuis — et voilà que MSI s'est finalement décidé à en faire de même, 3 ans après ! Un vrai jeu du chat et de la souris, on imagine assez bien la rivalité entre les deux compères taïwanais du matos gaming, sans aucun doute dans la course à celui qui proposera l'écosystème maison le plus complet et séduisant. À ce jeu, GIGABYTE à de l'avance, puisqu'il propose aussi de la DRAM, mais revenons-en au sujet.

Bref, MSI a jugé bon de tenter sa chance sur le marché du SSD et proposer des solutions à son image, au sens propre du terme, car il s'agit bien avant tout d'apposer son badge personnalisé et parfois un radiateur à ses couleurs sur un assemblage de semiconducteurs venu d'ailleurs. Comme toujours lorsque ce n'est pas le coeur du métier du nouvel arrivant, espérons que le suivi logiciel sera bien au rendez-vous. En tout cas, MSI n'y est pas allé de main morte pour ses débuts et pénètre le domaine avec pas moins de 5 références, toutes au format M.2 2280 et basées sur un protocole NVMe.

L'essentiel est là, même s'il y manque encore des informations plus ou moins importantes, comme le type de contrôleur employé pour chaque modèle, la présence ou non de DRAM et le type de NAND exploité. Il y a fort à parier que le fleuron M480 embarquera l'excellent PS5018-E18 de chez Phison a en juger par les performances, tandis que l'endurance des séries Mx71 y suggère la présence de NAND QLC. L'offre ratisserait donc plutôt large dès le départ et il n'y manquerait que du SSD SATA pour compléter ce grand tableau. De plus, MSI proposera aussi des variantes « SPATIUM » équipées d'un assez gros radiateur, au moins pour la référence M480 2 To. Le constructeur n'a encore rien dit des prix ni des dates de lancement.