AMD renforce sa gamme mobile avec la RX 7800M

Alors que les cartes graphiques Radeon RX 8000 RDNA 4 attirent de plus en plus la lumière sur elles, AMD a décidé de renforcer son offre mobile RDNA 3. Pas quel biais ? En la consolidant par le milieu, via la Radeon RX 7800M. Cette référence avait été dévoilée par OneXPlayer il y a quelques semaines, l’entreprise ayant choisi de l'intégrer à son eGPU OneXGPU 2. AMD l’a désormais officiellement ajoutée sur son site web (version anglaise, pas encore sur la version française).

De 72 CU à 32 ; de 60 à 32 désormais

Comme de coutume, plantons le décors. Pour les ordinateurs portables, le gros de l’armada RDNA 3 a fait ses début 2023. Toute la gamme s’articulait autour du GPU Navi 33 : Radeon RX 7600S, RX 7600M, RX 7700X et RX 7600M XT, cette dernière étant plus puissante que l’avant-dernière. En octobre de la même année, AMD musclait son catalogue en sortant un nouveau flagship, la RX 7900M. Seulement avec 72 unités de calcul d’un côté, et 32 de l’autre, le gouffre était important. Avec ses 60 unités de calcul — comme la RX 7800 XT desktop, — la RX 7800M fait donc plus ou moins le lien entre les deux extrémités.

Le tableau ci-dessous devrait vous permettre d’y voir clair d’un coup d’œil.

Référence GPU Unités de calcul / processeurs de flux Fréquence jeu GPU VRAM AMD Infinity Cache TGP Radeon RX 7900M Navi 31 72 / 4608 1825 MHz 16 Go G6 256b 64 Mo 180-200W Radeon RX 7800M Navi 32 60 / 3840 2145 MHz 12 Go G6 192b 48 Mo 180W Radeon RX 7600M XT Navi 33 32 / 2048 2300 MHz 8 Go G6 128b 32 Mo 75-120W Radeon RX 7700S Navi 33 32 / 2048 2200 MHz 8 Go G6 128b 32 Mo 75-100W Radeon RX 7600M Navi 33 28 / 1792 2070 MHz 8 Go G6 128b 32 Mo 50-90W Radeon RX 7600S Navi 33 28 / 1792 1865 MHz 8 Go G6 128b 32 Mo 50-75W

Pour le moment, aucun fabricant d’ordinateurs portables n’a équipé une machine de cette RX 7800M. À vrai dire, la disponibilité de la RX 7900M est très limitée, pour ne pas dire cantonnée à l’Alienware M18, PC pour lequel vous pouvez consulter le test vidéo de NotebookcheckReviews.

Tel que rapporté en début d’article, à ce stade, seul l’eGPU ONEXGPU2 semble prêt à adopter la nouvelle puce d’AMD. Le score graphique de 15 806 points obtenu dans Time Spy dans la séquence qui suit est cohérent avec les caractéristiques du GPU.