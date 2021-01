Comme Nvidia s'était empressé de le dire (seulement) après avoir été pointé du doigt, Max-Q n'a pas réellement disparu, mais il n'est pas difficile de se rendre compte que sa gamme mobile n'a pas vraiment gagné en transparence avec la nouvelle manière de faire avec la génération Ampere. Justement, le problème c'est que Max-Q existe toujours, mais ne servira plus spécifiquement de suffixe à une référence et décrira dès à présent plutôt la technologie, l'écosystème que l'assembleur peut choisir d'utiliser, ou non.

En conséquence, selon les enseignes, il devient désormais difficile de savoir exactement de quelle manière le TGP du GPU a été configuré pour la machine. Quand bien même Nvidia affirme insister lourdement auprès des OEM pour qu'ils affichent l'information, vous pensez bien qu'il y a de bons (comme Shenker et XMG) et de mauvais élèves dans le tas, et apparemment surtout des mauvais. Heureusement, en contrepartie, suivant la fin du NDA et la publication des tests, la majorité des testeurs ont bien fait l'effort de spécifier le TGP de la RTX 30 du modèle testé, la moindre des choses à faire lorsque les fabricants ne jouent pas le jeu et ignorent les recommandations de Nvidia, mais encore faut-il vraiment prendre le temps de chercher l'information ailleurs que sur le site du constructeur.

Grâce à Computerbase, qui a su mettre la main sur la liste, on sait désormais qu'il y a un chiffre assez exceptionnel de pas moins de 28 variantes de RTX 30 sur le marché ! Pas mal, une belle multiplication pratiquement miraculeuse en partant de seulement 3 références de GPU (RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060), sommairement présentés par Nvidia sur son site, mais une information pour le coup inutile, puisque les OEM ont l'embarras du choix parmi les 28 déclinaisons disponibles et que c'est à eux de spécifier le modèle utilisé... Voici la liste complète en question des RTX 30 Mobile que vous pourrez dès à présent trouver dans le commerce, a priori telle que fournie par Nvidia aux OEM. En fin de compte, il faut reconnaître que c'est une bonne stratégie pour inonder le segment et occuper une tranche tarifaire bien large, tout en laissant aux OEM une meilleure flexibilité d’intégration, mais ce qu'il manque, c'est une information correcte pour l'acheteur chez tout le monde.