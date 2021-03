Les partenaires de Nvidia avaient un peu surpris leur monde en présentant des modèles RTX 3090 refroidie à l'ancienne avec un bon gros blower, une sacrée prouesse considérant la grosse consommation du GPU GA102-300 ! Jusqu'à 5 modèles avaient ainsi été présentés ces derniers mois : RTX 3090 24GB Blower Edition chez EMTEK, RTX 3090 24GB Turbo chez ASUS, RTX 3090 24GB Classic chez GALAX, RTX 3090 24GB Turbo chez GIGABYTE et RTX 3090 24B Aero chez MSI ! Malgré l'absence de RGB et d'une ventilation plus élaborée, ce type de carte est généralement assez prisée par les amateurs du watercooling et son système de ventilation reste aussi le mieux adapté pour se monter une configuration SFF.

Hélas pour eux, ces cartes sont visiblement déjà arrivées au stade d'End of Life (EOL), quelques mois à peine après leur introduction. L'une après l'autre, les pages produits correspondantes ont silencieusement été retirées des sites officiels des fabricants, sans notification particulière ni motif, et leur apparition occasionnelle en magasin durera probablement le temps de vider les derniers stocks. Notez que dans la plupart des cas, les RTX 3070 et 3080 avec blower ne sont pas concernées. Un retrait prématuré et inexpliqué, sauf dans le cas de GALAX qui aurait bel et bien confirmé l'annulation de son modèle il y a déjà deux mois, y compris de sa RTX 3080 Classic.

L'une des théories est que ce changement de coeur serait directement lié à l'annonce de la gamme CMP chez Nvidia, qui sera disponible uniquement auprès de ses partenaires dès ce mois-ci et ces derniers pourrait donc avoir décidé d'utiliser ce type de refroidissement plutôt avec leurs futures références CMP HX, tout simplement... Nul doute que les cartes avec blower ont aussi été jusqu'ici de grandes favorites pour les fermes de minage et embarquées directement en sortie d'usine, et tant pis pour les autres. On devrait bientôt être fixé. (Source)

RIP la RTX 3090 façon Fermi !