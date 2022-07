Quand NVIDIA a sorti la RTX 3090 Ti, elle le fut sous le patronyme de GeForce. Pour autant, NVIDIA la destinait surtout à ceux qui voulaient bosser, avec son GA102 complet et ses 24 Gio de GDDR6X, elle est équipée pour marner. Mais elle est équipée également pour jouer même si NVIDIA conseille la RTX 3080 Ti pour du gaming. Ce positionnement le c.l entre deux chaises s'est accompagné d'un tarif prohibitif, 2249 €, soit 700 € de plus que l'ancien prix de la RTX 3090 qui pouvait également faire ce job-là. Et puis la sphère minage a éclaté, les prix sont retombés, la demande s'est écroulée, les mineurs ont revendu à tour de bras avant que la gifle ne fasse trop de marques sur la fesse droite, l'inflation a créé de l'incertitude au moment de l'achat.

Il y a plusieurs signes qui vont en faveur de ce ralentissement : AMD et NVIDIA ont lancé un bundle jeu, afin d'inciter à l'achat. Mais il y a aussi, et surtout, la proximité des cartes de nouvelle génération, dont la toxicité en matière de ventes se transforme en promiscuité pour les deux géants du GPU. Alors, pour vendre, quand ça ne part plus, il faut baisser les prix. La RTX 3090 Ti FE suit la tendance, et voit son tarif officiel passer de 2249 à 1899 €. C'était trop cher avant, c'est mieux aujourd'hui, mais ça reste un marché de niche aujourd'hui, alors que les cartes à ce prix il y a 6 à 8 mois s'arrachaient et étaient en constante rupture.

L'arrivée de Lovelace, ou de RDNA 3, devrait compliquer grandement la vie de ce modèle, élitiste, mais qui devrait se voir largement dépasser par les cartes au même prix dans quelques mois. C'est le cycle de vie des GPU, c'est redondant et cyclique. Peut-être la même chose sur les RTX 3090 FE et 3080 Ti FE ? Qui sait ?!