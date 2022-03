Les prix des cartes graphiques, c'est une saga depuis 18 mois. Au départ, ça montait doucement, et on râlait déjà. On ne connaissait pas notre bonheur finalement, parce que le second effet kisskool qu'on s'est pris en fin d'année dernière et sur le mois de janvier 2022 a fait pleurer comme jamais. Toutes les cartes ont vu leur prix exploser, avant que l'Ethereum ne baisse durablement, et que l'annonce de la version 2 en juin prochain ne rende finalement les mineurs plus dubitatifs. Il faut des mois pour rentabiliser, aussi acheter maintenant avec la menace de l'Etherum 2, ça calme les ardeurs. Le bilan de tout ça, c'est des stocks partout, et des prix qui baissent. C'est encore trop cher, mais on arrive au niveau le plus bas de 2021, ce qui est presque un exploit.

La RTX 3090 FE était la moins chère de sa catégorie, à 1549 € avant de passer à 1649. Les cartes des partenaires sont montées à plus de 3000 €, le gros de l'offre oscillant autour des 2300 à 2600 €. Eh bien signe que l'embellie - toute relative - dure, c'est que pour la première fois depuis si longtemps, nous avons une RTX 3090 sur le sol gaulois qui est passée sous les 2000 €. Ça ne fait "que" 350 € de plus que le MSRP, ce qui est moins, voire autant, que le marché de la RTX 3080. C'est RDC qui la vend, vous pouvez la retrouver sur le Neeed, source de la découverte. C'est une Ventus, et c'est donc une bonne qualité. À présent, il faut que la dynamique se poursuive, sur tous les segments, et espérer qu'on échappe au même phénomène dévastateur lorsque RDNA 3 et Lovelace seront là.