Nous l’avions déjà fait à la glorieuse époque de Pascal — l’architecture, pas notre guru de Comptoir ! —, de mettre une des meilleures cartes graphiques (ici une RTX 3090 Ti) avec un CPU ô combien daté (Core 2 Quad). Pourtant haut de gamme à sa sortie, le C2Q accuse désormais ses 15 ans, à peu près autant que votre média hardware favori… mais, contrairement à ce dernier, le CPU d’Intel n’a pas bougé d’un poil ! De quoi offrir le minimum syndical pour jouer en toute tranquillité ? La chaîne YouTube UFD Tech a testé, et le résultat n’est pas vraiment glorieux.

Si la définition retenue, le 4K, devait pourtant permettre de tirer un peu plus sur la carte graphique, force est de constater que cela ne suffit pas. CS : GO est tout bonnement injouable, la plupart des titres AAA ne se lancent même pas (Cyberpunk, Horizon Zero Dawn, ...) — probablement du fait de l’absence de l’AVX ou d’autres extensions x86 —, et même Fortnite mouline au ralenti pendant les premières minutes de jeu, probablement du fait de la DDR2-800 bien en retrait par rapport aux standards actuels… et du PCIe 2,0 qui accuse lui aussi 2 générations de retard, soit un facteur 4 en bande passante !

Reste que l’expérience demeure édifiante, notamment sur Resident Evil Village qui s’accommode plutôt bien du papy CPU (peut-être est-ce lié à son portage sur console ?), contrairement à The Witcher 3. Notez également que vous risquez de vous retrouver coincé à Window10, l’EFI et le Secure Boot ne s’étant pas encore démocratisés à l’époque… Bref, nous sommes de ce côté-là bien mieux avec le matériel actuel !