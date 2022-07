Fini les ruptures de stocks, la grande majorité des cartes graphiques sont désormais disponibles en magasin et à des prix drastiquement moins élevés que l'année dernière. Pour le coup, la fameuse RTX 3090 Ti KinPing Hybrid Gaming, que le fabricant avait pourtant dévoilé il y a longtemps avec l'officialisation de la RTX 3090 Ti par NVIDIA, est également enfin arrivée en stock chez EVGA pour la toute première fois !

Attention, ce n'est pas du tout une RTX 3090 Ti comme une autre, rappelons qu'elle fut dès le départ pressentie comme un gouffre à électrons et il faudra effectivement lui brancher deux prises 12VHPWR (oui, le nouveau connecteur PCIe 12 + 4 pins) sur le PCB. Même si l'on a beaucoup du mal à imaginer que la carte puisse réellement pomper 1200 W, il est indéniable qu'il s'agit de la RTX 3090 Ti de tous les superlatifs et probablement de la meilleure du marché. On devrait donc d'ailleurs enfin pouvoir découvrir ses capacités prochainement, pour peu que cela interesse encore quelqu'un à l'aube des RTX 40, mis à part quelques overlockeurs à la poursuite de records et généralement sponsorisés par l'une ou l'autre marque.

En sus, ce gros morceau de PCB blindé de composants (dont un écran OLED ajustable), surmonté d'un refroidissement intégral en cuivre et complété d'un AIO de 360 mm avec 3 ventilateurs ARGB affiche aussi un tarif particulièrement décourageant : 2499,99 $ ! Carte extreme, refroidissement extreme, consommation extreme, prix extreme, normal... Une telle carte n'est jamais aisée à écouler, mais d'autant moins en ce moment, sans compter le fait qu'elle nécessitera une alimentation de taille conséquente, préférablement équipée du nouveau connecteur 12VHPWR. Notez que la carte sera tout de même livrée avec deux adaptateur 3 x 8 pins vers 2 x 16 pins (soit 6 cables PCIe 8 pins à tirer). EVGA semble avoir bien conscience de la problématique, mais plutôt que d'accorder directement une ristourne sur la carte, le constructeur a opté pour l'ajout au bundle d'une SuperNOVA 1600 P2 ! L'un des derniers modèles haut de gamme de la marque, 80 PLUS Platinum et capable de produire 1600 W, et qui vaut tout de même 400 €.

Ce n'est pas la seule opération de la sorte, la RTX 3090 Ti FTW3 Ultra Gaming est en ce moment associée avec une SuperNOVA 1600 P+ gratuite. En attendant que NVIDIA donne son feu vert pour des remises officielles, EVGA semble donc se débrouiller comme il peut pour écouler ses stocks... Mais est-ce que cela suffira réellement à rendre l'offre interessante à ce stade et à faire passer la grosse pilule ? On en doute un peu.