Ça y est, enfin, la RTX 3090 Ti est officielle, avec ce que cela comporte de chiffres, sans oublier le prix. Comme on s'y attendait, elle a un GA102 complet, ce qui porte à 10752 le nombre de cuda cores FP32, soit 256 de plus que la RTX 3090. Elle a 84 RT cores et 336 tensor cores/TMU, soit respectivement 2 et 8 de plus que sa petite grande soeur. Enfin, elle a 24 gigots de GDDR6X sur bus 384-bit, seule la fréquence de la VRAm passant de 19.5 à 21 Gbps lui apporte une augmentation de bande passante de 936 à 1008 Go/s. Le TGP passe à 450 W.

Les fréquences du GPU en revanche sont plus élevées que la RTX 3090, il n'y a pas de secrets, avec peu de cuda cores en plus et un petit gain de BP, il fallait débrider le TGP pour libérer les MHz. Ainsi, on passe de 1395/1695 à 1560/1860 MHz, ces hautes fréquences devraient tenir le coup dans le temps en charge, pour peu que le refroidisseur soit costaud, afin de ne pas réveiller le Kraken GPU Boost 4. Du coup les shaders TFLOPS passent de 36 à 40. NVIDIA la destine à ceux qui veulent bosser (et qui n'auraient pas de RTX 3090), et à ceux qui veulent jouer en 8k avec le DLSS Ultra Performance. Ça fait encore juste sur cette génération pour du 8k, on suivra Lovelace pour voir comment les choses évoluent.

Il y en aura très très peu, NVIDIA incriminant la dernière vague COVID, et les fermetures de territoires en Chine pour le justifier. Le MSRP pour la Founders Edition est de 2249 €, soit 600 € de plus que le nouveau MSRP de la RTX 3090, et 700 de plus que le premier MSRP. Le prix de la rareté et de ce qui se fait de mieux pour quelques mois encore !

Ah et... ayant reçus la carte tardivement, vous aurez le test sur CDH d'ici peu, mais pas aujourd'hui !