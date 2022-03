Il semblerait qu'on tienne le bon bout avec cette fameuse carte, les rumeurs se sont beaucoup emballées ces derniers jours et pour cause, on se rapproche de la date de lancement qui lui a précédemment été attribuée officieusement, à savoir le 29 mars ! On a donc pu voir passer des images de RTX 3090 Ti semi-customs (basés sur le PCB de NVIDIA) des partenaires, notamment chez MSI, EVGA, ASUS et Colorful, dans tous les cas systématiquement des briques bien épaisses, visiblement lourdes et s'annonçant bien gourmandes, avec des TGP de 480 W, et même de 516 W !

Pour le coup, on comprendrait aussi mieux pourquoi cette référence serait la première à faire usage du nouveau connecteur 16 pins (12 + 4) PCIe 5.0, ceci permettrait à la carte de ponctionner un maximum de 525 W avec le complément du slot PCIe. La nouvelle prise a été aperçue sur les modèles customs, mais aussi la FE. Accessoirement, on pourrait aussi spéculer sur le fait que le retard de la carte pourrait avoir été lié à ce détail technique, Intel n'ayant que très récemment annoncé l'ATX 3.0 et l'ATX12VO 2.0, entérinant bon nombreux de changements importants, notamment concernant l'alimentation du GPU. Pas de panique, la carte serait livrée avec un adaptateur 16 pins PCIe 5.0 vers 3 x 8 pins.

Ces dernières heures, c'est la version FE by NVIDIA de la RTX 3090 Ti aussi a fait la belle pour la caméra, carte qui avait été celle montrée lors de sa présentation au CES 2022, mais n'avait pas vraiment fait de réapparition depuis. Il semblerait toutefois que NVIDIA n'ait pas encore envoyé d'exemplaires aux testeurs, selon VideoCardz. Qui sait, ce ne serait peut-être même pas prévu et ce ne serait pas une première... De toute façon, on se doute bien que sa disponibilité sera strictement limitée à une sélection de partenaires et au store officiel de NVIDIA. Autrement dit, elle devrait être bien difficile à dénicher.

La RTX 3090 Ti étant visiblement dans les canaux d'approvisionnement et déjà entre certaines mains chanceuses, les langues commencent toutefois aussi à se délier concernant ses performances et ça ne s'annoncerait pas bien foufou. Selon les derniers bruits, la carte serait « seulement » de 5 à 10 % plus rapide que la RTX 3090 en 4K UHD. Certes, certains jeux pourraient apprécier la GDDR6X 21 Gb/s, mais dans l'ensemble, ce ne serait pas impressionnant (pour tout le monde) - ce qui était finalement déjà assez prévisible, même si pour d'autres, cela représentera toujours un gain plus élevé qu'attendu. Un peu comme l'écart qui pouvait être observé entre une Titan et une Ti à l'époque.

Some performance numbers RTX 3090 vs RTX 3090 Ti, first impression!



▶️ Ti ~10% faster at 4K

▶️ 450W power

▶️ 2GHz boost@BauduinSven @3DCenter_org @VideoCardz — CapFrameX (@CapFrameX) March 25, 2022



Cuz it’s only 5% faster than a 3090(450W TGP) — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) March 26, 2022

Concernant le prix officiel, ça part toujours encore un peu dans tous les sens. À cause de l'écart trop faible avec la RTX 3090, certains affirment que son MSRP sera finalement identique à cette dernière, à savoir de 1499 $. Cela pourrait être cohérent, mais cela impliquerait donc logiquement une réduction du prix de la prédécesseur ou son départ à la retraite. Or rien ne semblerait indiquer que la RTX 3090 est déjà EOL ou sur le point de l'être. D'autres placent la RTX 3090 Ti plutôt à 1999 $ et même 2399 $... En somme, il faut croire que personne n'en sait encore rien et il n'est d'ailleurs pas improbable que le MSRP définitif puisse être décidé par NVIDIA à la toute dernière minute en fonction des conditions du marché, ce ne serait pas vraiment une première non plus. Bref, le 29 mars, c'est demain, on sera donc fixé très très rapidement ! (Source)