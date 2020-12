Mais que se passe-t-il ? Les cartes à type blower étaient dans l'ensemble boudées, pour leurs nuisances sonores élevées, et des performances en refroidissement moindres que les grosses cartes à ventilation axiale. En revanche, leur point fort était une évacuation de la chaleur hors du boitier. C'étaient souvent les cartes de références AMD et Nvidia qui étaient équipées d'un blower, avant de passer à l'axial. Chez les partenaires, c'était l'inverse, avec quasiment que des refroidisseurs type axial.

On assiste à un retour important de ces cartes "mal aimées" chez les constructeurs, possiblement parce qu'elles coutent moins cher du fait d'un cooling moins élaboré et cher à produire. Après MSi, GIGABYTE et ASUS, voilà que Galax adopte le blower et inaugure une nouvelle gamme nommée Classic.

On y retrouvera deux cartes Ampere, RTX 3080 et RTX 3090, mesurant 30cm à peu près, demandant 2x8 pins pour se goinfrer d'électrons tout frais, et bien sûr des GPU à base de GA102 comme nous les connaissons. Nous vous invitons d'ailleurs relire les dossiers des 3080 et 3090 pour la peine !

Ces deux cartes ne sont prévues pour l'instant que pour le marché chinois, mais il n'est pas impossible qu'on les voie arriver en Europe via la branche spéciale de Galax, KFA². (Source VDCZ)