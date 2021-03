La démo d'Outriders est arrivée il y a quelques jours, nous vous en avons parlé sur ce billet. Globalement, sous Unreal Engine 4, il s'agit de prendre la tête d'une équipe de trois personnes, et de chercher un nouvel Eden afin de prospérer. Il est loin d'être sensationnel selon les divers feedbacks sur les sites spécialisés ou chez les Youtubeurs réputés, mais il reste sympa au final. Gamegpu a fait son test, classique, et tout à fond les ballons.

En 1080p, on voit déjà une limitation processeur, sur les RX 6900 XT et RTX 30 depuis la RTX 3070. En bas, la GTX 1060 bat les cartes Polaris, ce qui confirme encore une fois que l'UE4 a une plus grande appétence pour les verts, ce qui était le contraire de ce qui se produisait avec l'UE3. En passant en 1440p, seules les RTX 3080 et 3090 maintiennent le même niveau de performance, toutes les autres reculent d'un cran, et pour afficher 50 ips, il faut aller chercher la GTX 1070. La GTX 1060 et les Polaris décrochent entre 26 et 37 ips. Enfin, en UHD, un petit trio de trois cartes formant un tiercé culminant au-delà des 60 ips est constitué de la RX 6900 XT, RTX 3080 et RTX 3090 dans l'ordre croissant.

Ça semble quand même pas mal optimisé, alors que le jeu ne sera là que le 1er avril, et que cette phase est traditionnellement la dernière avant le lancement.