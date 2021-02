Après l’annonce de NVIDIA de vouloir proposer des GPU spécialement dédiés aux mineurs avec la série des CPM, un grand mystère se posait : l’architecture sur laquelle se baseraient les cartes en question. En effet, au-delà du seul ratio performance/prix/conso cher aux mineurs, la génération dont dériveront les cartes définira également la finesse de gravure employée, et donnera ainsi une idée du niveau de blabla/réalité dans les annonces mirobolantes des verts.

En effet, des cartes pour mineurs en 8 nm sous architecture Ampere n’auraient pas grand sens, puisqu’elles utiliseraient, à leur production, les mêmes lignes permettant de fournir les cartes pour joueur. Autant dire que l’intérêt de séparer les gammes serait alors totalement anéanti ! D’un autre côté, ce sont bel et bien les améliorations de consommation et de performances qui font le succès des RTX 3000 pour le minage, comprenez donc que vendre un GPU compétitif à partir d’une ancienne génération ne sera pas un mince affaire.

Voyons, le Minaj ne sent pas si mauvais que ça, si ?