512 EU (4096 SP) / 256bit-bus / 8 or 16G VRAM

384 EU (3072 SP) / 192bit-bus / 6 or 12G VRAM

256 EU (2048 SP) / 128bit-bus / 4 or 8G VRAM

192 EU (1536 SP) / 128bit-bus / 4G VRAM

128 EU (1024 SP) / 64bit-bus / 4G VRAM

96 EU (768 SP) / 64bit-bus / 4G VRAM