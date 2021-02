no ragotz

Hier, Nvidia lançait les RTX 3060 dans le grand bain. Le réel problème est d'en trouver au MSRP, et la seule façon de trouver une RTX 30 à son prix conseillé, c'est de toper une Founders Edition. Seul gros hic, il n'y a pas de RTX 3060 FE, du coup les partenaires du caméléon pètent littéralement les prix dans ce contexte pénurique, ce qui la rend nettement moins glamour, même pour ceux qui viennent de Pascal ou antérieur, Maxwell voire Kepler, ou même Polaris. On savait que les firmwares des RTX 3060 étaient déjà prêts pour le Re-size BAR, pour les autres RTX, la mise à jour via firmware se fera courant du mois de mars.

Les plateformes Intel en Z490, H470, B460, H410 sont déjà prêtes pour ça, et il faudra a minima un CPU de 10e génération Comet Lake pour que ça marche. La chaine complète est à présent disponible chez Intel. Chez AMD, il faut un CPU Zen 3 obligatoirement, et une carte mère au bas mot chipset série 400 mais prévue pour fonctionner avec les Ryzen 5000. Si vous lui collez une RTX 3060, le Re-size BAR est opérationnel.

Il faut également utiliser les pilotes 461.72 pour que tout ça prenne vie. Vous avez bien compris que pour que cela fonctionne, il faut un firmware à jour (mobale et des pilotes sur la chaine CPU + mobale + GPU. Nvidia précise que les jeux AC Valhalla, Battlefield V, Borderlands 3, Forza Horizon 4, Gears 5, Metyro Exodus, RDR2 et Watch Dogs Legion sont déjà réceptifs au Re-size BAR.