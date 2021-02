Secret de polichinelle assez mal gardé, comme promis par Nvidia lors du CES 2021, la RTX 3060 arrivera finalement le 25 février et rejoindra la RTX 3060 Ti et la RTX 3060 Mobile, la famille sera a priori enfin au grand complet ! En temps normal, c'est le genre de modèle qui devrait typiquement intéresser pas mal de joueurs par son rapport performance/prix, avec des performances estimées entre une RTX 2070 SUPER et RTX 2080 (notre test de la RTX 3060 Ti). Mais la période que nous vivons en ce moment est malheureusement tout sauf « normale » et l'on ne peut donc déjà que grimacer face au tarif conseillé officiel de 335 € fixé par Nvidia pour la nouvelle carte, alors qu'il s’avérerait que les magasins européens auraient d'ores et déjà entrepris de faire grimper les prix du GPU vers les 500 € avant même le lancement... Hélas, cela fait un moment que le MSRP n'est plus une information pertinente.

En tout cas, pour ce prix-là vous aurez bien les caractéristiques attendues, à savoir 3584 CUDA cores (contre 4864 pour la RTX 3060 Ti et 3840 pour la RTX 3060 Mobile) qui fonctionneront à 1,32 GHz de base et 1,78 GHz en boost (contre 1,41/1,67 GHz pour la Ti). Elle intégrera bel et bien 12 Go de GDDR6 sur un bus 192-bit, soit le double de la RTX 3060 Mobile avec une taille de bus identique et 4 Go de plus que la RTX 3060 Ti avec un bus 256-bit, un choix de segmentation tout de même un peu étrange.

On sait maintenant aussi que le TGP de la carte sera de 170 watts, c'est 30 de moins que la RTX 3060 Ti et Nvidia recommande ainsi de l'associer avec un bloc de 550 W minimum. Par contre, les caractéristiques physiques — comme les dimensions, la connectique ou l'alimentation — de la carte elle-même n'ont pas encore été spécifiques. À en croire le visuel en tête de la page (ci-dessous), elle aurait une carrure assez identique à la version Ti, mais avec un seul ventilateur axial et une prise PCIe 8 pins supputée à l'arrière plutôt qu'au centre de la tranche.

Voilou, vous savez presque tout, rendez-vous le 25 ! Combien de temps les stocks dureront-ils (si stock il y a) le jour J ? Les paris sont ouverts ! De toute évidence, il faudra probablement se dépêcher pour en toper une, ou faire le choix (volontaire ou par résignation) de la résistance face à cette situation tout de même assez ubuesque...