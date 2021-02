1usmus, le développeur de Clock Tuner for Ryzen l'avait dit, son CTR 2 serait très axé sur l'optimisation des Ryzen 5000 basés sur Zen 3, avec des CCX à 8 coeurs. Si CTR 1 était très docile avec les Ryzen 3000, force est de constater que le boulot à venir est clairement orienté Zen 3. La version 2.1 est en développement, et elle sera lancée durant le printemps prochain, comme vient de le promettre 1usmus. Mais ce n'est pas la seule promesse qu'il a faite, et il risque de faire plaisir à plein de petits veinards ayant pu, ou voulu, s'acheter du Ryzen 5000, ce n’est rien de le dire.

En effet, il a fait du teasing concernant un CPU à deux CCX, donc potentiellement le 5900X ou le 5950X, un subtil traveling dans sa vidéo indique qu'il s'agit du cadet des deux. Avec les états P1, P2 et PX, le CPU est capable de tenir plus de 5 GHz sur tous les coeurs, et ce avec une tension inconnue, mais qui serait ciblée à 1.175 V. ça mérite quand même des éclaircissements, mais on peut penser que seules les puces estampillées Platinum pourront accéder à ce genre de prouesse. Sachez que les suiveurs sur Patreon ont déjà accès à une bêta de CTR 2.1.