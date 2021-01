Bien qu'il reste toujours difficile de se procurer une carte graphique de dernière génération, cela n'empêche pas les services marketing de chaque fabricant de continuer à sortir de nouveaux modèles, afin de combler l'ensemble du marché, sur le papier tout du moins. Car pour l'instant, il s'agit surtout de gros modèles bien refroidis qui sont arrivés sur le marché, et les petites cartes prévues pour les PC en mini ITX se font rares. C'est pour cela que MSI a donc officialisé une nouvelle référence pour le milieu de gamme et pour les toutes petites configurations : la RTX 3060 Ti Aero ITX.

Au menu, nous avons une carte à l'encombrement au et poids réduit, avec un PCB qui a du être optimisé à coup de chaussepied et au radiateur très réduit. Pour autant, le refroidissement ne semble pas trop massacré, puisque le radiateur dispose de 4 caloducs pour bien répartir la chaleur et prend en charge toutes les puces importantes : GPU, GDDR6, VRM... De même, la connectique reste très correcte avec 3 ports DP 1.4 et 1 port HDMI 2.1, ce qui permettra de rendre votre mini machine plus versatile, surtout dans certains cas comme faire des plateformes VR transportables. Les fréquences restent même celles prévues de base, mais il faudra voir ce que cela donne sur le terrain avec le refroidissement embarqué et le GPU Boost.