Avec la consommation grandissante des cartes haut de gamme, il est compliqué d'envisager des modèles mini-ITX. Mais dès lors qu'on descend en gamme, cela devient tout à fait possible, les constructeurs arrivant à juguler la consommation et la chauffe dégagés dans 17 cm et moins. C'est ainsi que viennent d'être annoncées les premières cartes à ce format, équipées en GPU Ampere. Évidemment, une RTX 3080 ou 3090 à ce format, c'est possible à condition de tronçonner la carte en deux, mais il y a un gros inconvénient, c'est que ça ne marchera plus. L'autre solution, c'est de se rabattre vers la RTX 3060 qui devrait arriver courant février.

Avec un TDP de 170W, on rentre bien dans les clous du mini-ITX, et avec 3584 cuda cores, 28 RT Cores et 112 Tensor Cores de nouvelle génération, sans oublier les 12 Go de GDDR6, on rentre dans les clous cette fois du gaming 1440p confortable. Seule ombre au tableau, alors qu'il était pressenti 3840 cuda cores, on voit bien selon les marques, que le caméléon a décidé d'utiliser un GPU encore plus amputé, mais cela ne devrait pas spécialement se voir dans cette gamme.

La maison Palit/Galinward ont leur StormX/Pegasus, MSI bascule sur AERO, et ce sont donc les 3 premières cartes à adopter ces dimensions à base d'Ampere. Le principe est le même : un radiateur fait d'ailettes d'aluminium associé à un gros moulin axial, qui rappelle les heures glorieuses des Zalman VF900 par exemple. Dans des mini tours type Shuttle, ça devrait faire fureur, à condition d'en trouver en boutiques, et ça, c'est pas gagné avant plusieurs mois selon les pontes AMD/Nvidia. (Source VDCZ)