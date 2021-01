Le constructeur D-Link annonce une nouvelle gamme de routeurs Mesh nommée COVR AX1800. La société nous avait présenté il y a peu un switch de petite taille, supportant le 2.5 GbE et également un adaptateur, permettant d'ajuster sa machine à cette nouvelle norme. Nous avions aussi eu le droit à un certain AI M32 bien équipé, qui viendra s'ajouter facilement à une infrastructure Wi-Fi existante. Enfin, le plus gros joujou que nous avait mis en lumière D-Link, c'était le EXO AX5400, avec une grosse quantité d'antennes et donc de quoi couvrir des surfaces importantes. Eh bah, ici nous allons parler d'un kit Mesh, qui pourra étendre cette portée sans-fil, avec une série de produits COVR-AX1800 propulsée au Wi-Fi 6.

Nous avons donc face à nous un routeur double bande, supportant des débits théoriques de 574 Mbps en 2.4 GHz et 1200 Mbps en 5 GHz. Bien entendu, le support des dernières normes de multiplexage est bien là, avec OFDMA et MU-MIMO. Chaque module est équipé d'un port 1 GbE WAN et de quatre ports 1 GbE pour le LAN, ce qui est donc un peu limité niveau connectiques, un port 2.5 GbE n'aurait donc pas été de trop - un port USB en plus aussi, pourquoi pas. Au niveau du look, ces COVR ressemblent à des enceintes connectées, ce qui leur permettra de s'intégrer très simplement dans un milieu domotique moderne. Les dernières normes de sécurité sont intégrées, avec WPA3.

On retrouve aussi un contrôle vocal, rendu possible grâce à une compatibilité avec les assistants vocaux, parfait pour connecter rapidement un périphérique au réseau. Cela posera bien entendu des problèmes de sécurité potentiels, attention donc à bien réfléchir avant de mettre en place ce type de service. Lorsque vous vous déplacerez avec un client dans votre maison, le roaming permettra de directement le connecter au routeur proposant le meilleur signal, sans interruption et avec toujours le même SSID. Tout est sur le papier très simple et transparent, avec une simplicité de configuration ajoutée avec l'application maison de la marque, du tout bon en théorie.

Cette nouvelle gamme est directement disponible chez les différents revendeurs, pour des tarifs de 599,99$ pour trois modules (COVR-X1873), 499,99$ pour deux unités (COVR-X1872) et enfin 279,99$ à l'unité (COVR-X1870). Face à la concurrence, on pourra comparer ces nouvelles moutures aux Orbi de chez Netgear ou bien aux ASUS ZenWiFi AX, bien entendu ces deux derniers sont légèrement plus onéreux et il conviendra donc de bien mesurer l'intérêt qu'ils présentent face à des produits de chez D-Link ou même TP-Link. Ces nouveaux D-Link pourront répondre à bien des utilisations, dommage tout de même que les connectiques soient si limitées sur le papier.