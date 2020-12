Suivant la double détection de RTX 3080 Ti sur la toile, on dirait bien que les choses sont destinées à s'accélérer dans les prochaines semaines ! Si le référencement chez l'EEC de GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, RTX 3060 et RTX 3050 ou l'apparition de ces mêmes références dans les pilotes d'HP ne suffisait pas pour vous y faire y croire, peut-être que la dernière version bêta d'AIDA64 en date du 11 décembre et publiée par FinalWire y aidera enfin. En effet, dans la dernière mise à jour bêta de son célèbre programme, l'éditeur a lui aussi confirmé un bon paquet de nouvelles références à venir - peut-être même plus tôt que plus tard si l'on estime que l'ajout de leur support sous-entend une certaine imminence.

Le changelog du logiciel ne nous apporte aucune nouvelle information sur la RTX 3080 Ti, qui a déjà tant fait parler d'elle, mais AIDA64 lui associe définitivement une puce GA102, ce dont on se doutait déjà beaucoup. C'est le même GPU que pour les RTX 3080 et RTX 3090, entre lesquels cette RTX 3080 Ti devrait en toute logique venir se planter pour mieux aligner le catalogue de Nvidia avec la RX 6900 XT d'AMD et faire oublier une RTX 3090 comparativement beaucoup trop chère (et qui aurait peut-être mieux fait de se nommer Titan, histoire de prestige).

Avec le milieu de gamme, Nvidia a fait les choses à l'envers en commençant par une RTX 3060 Ti, des mots du constructeur "le premier membre de la famille RTX 3060" et la RTX 3060 sera logiquement le deuxième. Mais tandis que la RTX 3060 Ti partage une base commune de GPU GA104 avec la RTX 3070, FinalWire sait a priori déjà que la prochaine RTX 3060 introduirait bel et bien un nouveau GPU, en écho au TU106 de la RTX 2060 : GA106 ! Certaines rumeurs lui attribuent d'ailleurs 3840 CUDA cores, ce qui représenterait un écart plutôt confortable avec la RTX 3060 Ti et ses 4864 unités. Et c'est ce nouveau GA106 que l'on retrouverait ensuite également dans une RTX 3050 pour compléter l'entrée de gamme Ampere, cette fois-ci supputé avec 2304 CUDA cores.

Voilà pour le desktop, mais figurez-vous qu'AIDA64 anticipe aussi de devoir savoir identifier de nouvelles GeForce Mobile avec de l'Ampere dedans, les premières : RTX 3070 Mobile / Max-Q, RTX 3070 Mobile 16 Go et RTX 3060 Mobile / Max-Q. Ce serait donc une partie du renouvellement attendu de la gamme Turing Mobile. Ces puces utiliseraient le même GPU que leur homologue respectif sur desktop, notez-y toutefois l'adjonction du suffixe "M", qui pourrait ne servir à rien d'autre que de différencier les deux segments, mais aussi indiquer que les puces sont un peu différentes. À voir si Ampere Mobile conservera les attributs hardware des déclinaisons desktops, comme ce fut par ailleurs le cas avec Turing. L'existence d'une RTX 3070 Mobile 16 Go interroge aussi, notamment parce qu'une telle carte n'existe pas (encore ?) pour desktop.

Dans tous les cas, on sera certainement bientôt fixé sur l'avenir de la gamme Ampere, puisqu'il se dit que c'est en janvier que ça devrait se passer...