Un Twittos a la certitude d'avoir cette fois les bonnes valeurs et bonnes spécifications du flagship Rocket Lake. Cette famille sera la dernière en LGA1200, la première en PCIe 4.0 chez Intel, la première à abandonné Skylake pour Cypress Cove, la dernière en mainstream en 14nm, la première sur le même créneau desktop à inaugurer les nouveaux iGPU Intel, bref, elle a le luc entre deux chaises aux portes de l'ère DDR5.

Davidbepo affirme que le flagship se nomme Core i9-11900K, ce que nous avons déjà plus ou moins aperçu dans Ashes of the Singularity, il aura 8 coeurs et 16 threads, ce qui marque une régression par rapport à Comet Lake, on peut penser que la taille de l'iGPU, ou la conso sont des données ayant forcé ce choix. La fréquence de base est donnée pour 3.5 GHz, le turbo sur un coeur à 5.3 GHz, et celui sur les 8 coeurs à 4.8 GHz. Cela reste quasiment au niveau du 10900K, dont le turbo 10 coeurs est à 5.3 GHz également avec le Thermal Velocity Boost.

Les PL1 et PL2 sont respectivement de 125 et 250W, comme Comet Lake, c'est à dire PL1 x2 pour le PL2 depuis Comet, x1.25 sur les générations précédentes (dépendant des constructeurs de mobales d'ailleurs). Au final, le flagship ne vend pas du rêve, en tout cas il sera insuffisant pour contester à AMD le rôle du CPU le plus puissant sur le segment mainstream.

"C'est pas elle qu'il faut mais un 10nm pour éteindre le feu chez Intel !" Brian 2020