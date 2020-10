Après la sortie en grande pompe de la RTX 2080 et ses scandales concernant sa disponibilité — retrouvez d’ailleurs notre test ici si vous souhaitez vous mettre l’eau à la bouche —, voilà que les casseroles commencent à se tasser. Voici donc le moment idéal pour faire état des performances de la belle dans des conditions un peu plus exotiques, par exemple sous Linux.

Entre les verts et l’OS manchot, la relation est houleuse : hors de question pour NVIDIA de passer à un pilote libre, ni même de soutenir un tel projet... mais les performances des cartes sous pilote propriétaire, en particulier pour les professionnels utilisant CUDA, sont au rendez-vous. De plus, l’écosystème logiciel séduit, ce qui permet au caméléon de squatter les serveurs de calculs, d’autant plus depuis son virage réussi en direction de l’IA.

Dans ce contexte, que reste-t-il du gaming, cœur de métier historique ? Comme d’habitude, Phoronix est aux commandes, aidé d’une Titan RTX, les trois Turing les plus couillues a. k. a. RTX 2080, Super et Ti, ainsi que d’une Radeon VII et une RX 5700 XT pour le côté AMD de la force.

Sans surprise, la nouvelle domine très largement les performances, avec 18 % d’avance sur la Titan en moyenne géométrique, alors que la Radeon VII se trouve quant à elle à 23 % de moins (et 28 % pour la RX 5700...). Une franche réussite sur ce point, le classement étant par ailleurs sans surprise, avec la RTX 2080 Ti derrière la Titan, suivie de la Super, puis de la Toulourt, et enfin des cartes rouges. Cependant, la consommation de la RTX 3080 dépassant souvent les 300 W, son efficacité énergétique se retrouve finalement assez proche des RX 2080 et de leur 12 nm, bien que le 10 nm employé sur la nouvelle lui permette de rester première. Notez que, malgré le 7 nm, AMD n’arrive pas à prendre le dessus sur ce plan-là : voilà de bonnes idées de progression pour RDNA2. Pour le reste, à vous d’éplucher le test et de vous faire une idée !