Dans la gamme Comet Lake d’Intel, il existe déjà un i3-10100, positionné à un prix conseillé officiel de 122 $ par 1000 pièces, et en face de lui le Ryzen 3 3300X, qui avait été lancé en mai pour un tarif quasi identique à 120 $ (130 €) par AMD et que nous avons par ailleurs testé avec le Ryzen 3 3100. Bizarrement, le Ryzen 3 3300X semble avoir presque complètement disparu des magasins partout dans le monde, y compris chez des géants comme Amazon, ou ne s’y trouve qu’a un prix parfois doublé, lui enlevant ainsi tout intérêt face à l’alternative Intel ou du passage à un modèle Ryzen supérieur. On ne connaît pas la raison officielle de cette disponibilité inexistante. Une demande trop forte ? Production trop faible ?

En tout cas, cela n’a pas empêché Intel d’intensifier la lutte sur segment avec un « nouveau » i3-10100F, fraîchement apparu en silence sur l’Ark d’Intel. Accessoirement, il est possible que ce processeur fût déjà prévu depuis peu après le lancement du 3300X, sans avoir pris en compte entre-temps la quasi-disparition de celui-ci, à moins qu’Intel cherche simplement à en profiter en comblant le vide.

Parce qu’il est affublé d’un suffixe « F », indiquant l’absence d'une puce graphique intégrée, l’i3-10100F est sensiblement moins cher que le 10100 à un prix conseillé officiel entre 79-97 $ pour 1000 unités et à partir de 105 € en magasin, mais avec des caractéristiques autrement inchangées. Ainsi, il s’agit toujours d’un quadcore hyperthreadé moulinant à 3,6 GHz de base et pouvant aller jusqu’à 4,3 GHz en Turbo 2,0, et 4,1 GHz en Turbo sur tous les cœurs, le tout avec un TDP de 65 W.

Nous avions conclu notre test du R3 3300X en expliquant que le Core i3-10100 était déjà une alternative parfaitement crédible, notamment pour le marché du joueur un peu fauché ou ne souhaitant pas plus, l’i3-10100F fait ainsi allègrement et définitivement pencher la balance en faveur d’Intel sur ce segment, d’autant plus facilement que son concurrent direct n’existe plus pour l’instant. Du moins jusqu’à l’apparition d’un hypothétique remplaçant Ryzen 5000 à la sauce Zen 3, mais qui ne se trouvera pas parmi les premiers lancés le 5 novembre, peut-être l’année prochaine et quand ce sera au tour de Comet Lake de tirer sa révérence au profit de Rocket Lake - officiellement fixé pour Q1 2021.