Ces prochaines 48h réserveront des offres particulières pour les clients Amazon Prime. Si vous n'êtes pas inscrit au programme, l'enseigne propose un mois d'essais à tous les services que cela englobe. Dans ce billet nous allons recenser tous les bons plans disponibles. Et l'on commence par des souris, du stockage et de la mémoire !

Les excellentes G402 Hyperion Fury et G502 Hero SE voient leur tarif baisser pour les clients Prime. La première est affichée à 26,99 € et la seconde à seulement 34,99 €. Si vous cherchez du sans-fil, c'est la G903 qui représente la gamme Lightspeed avec un tarif qui passe à 84,99 €. La livraison rapide est bien entendu comprise avec Prime.

Côté mémoire, on trouve d'excellents kits de chez Curcial. Le kit de 16 Go Ballistix Black RGB cadencé à 3200 MHz C16 tombe par exemple à 66,99 € aujourd'hui. Et si vous êtes allergiques aux DEL, le même kit sans éclairage n'est qu'à 48,99 € !

Si vous avez besoin de stockage, rapide de surcroît, en temps que membre Amazon Prime vous avez accès aux offres suivantes : Le SSD Samsung 860 EVO de 500 Go à 59,99 €, Le Crucial MX500 de 1To à 88,99 € seulement et pour du stockage pur, le BX500 2 To de chez Crucial tombe à 148,99 € ! Les liens sont juste en dessous.

Du côté des formules 1 du stockage on trouvera le Samsung 970 EVO plus de 500 Go à 79,50€ et la version 1 To à 148€. Nous les avions découverts l'an passé lors des précédents Prime Day les SSD NVMe de chez Sabrent sont également en promo. Le Sabrent Rocket 1To est à seulement 112,42€ et le Rocket Q 1 To est lui à 97,42 €. Enfin, le Crucial P5 1 To est à 114,99€ pendant cette période.