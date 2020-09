Alors que la gamme Ampere vient juste d'être dévoilée pour le grand public, voilà que Lenovo évoque 2 nouvelles cartes graphiques de la même série. Serait-ce une erreur du stagiaire à la recopie des fiches ? Ou des modèles customisés par le caméléon uniquement destinés aux OEM et autres constructeurs ? Ou la divulgation trop précoce des plans à venir ? Le fait est que la question se pose pour une seule bonne raison.

En effet, Nvidia affirme que la RTX 3070 bat la RTX 2080 Ti ou est à son niveau, et que la RTX 3080 colle le double de perfs à cette même RTX 2080 Ti. Vous voyez qu'il ya un gouffre en termes de performances, qu'il serait légitime de combler par une RTX 3070 Ti ou SUPER. Ça tombe bien, Lenovo cite ces deux références dans ses datasheets. La RTX 3070 Ti aurait 16 Go de VRAMet se retrouverait coincée dans les multiples déclinaisons du Lenovo Legion T7 34IMZ5. Les fiches ont depuis disparu du site Lenovo.

Quant à la RTX 3070 SUPER, elle aurait 8 Go de mémoire GDDR6, et elle serait embarquée dans le Lenovo Legion T5 28IMB05. Voilà qui vient donc mettre le doute, et qui éveille la curiosité. Qu'y a-t-il caché derrière ces noms. Quand on voit la RTX 3070 Ti, avec sa quantité de VRAM, on se dit que ça pourrait très bien faire l'affaire pour 20 à 30% plus puissante qu'une RTX 2080 Ti, autour des 600€. Si la RTX 3080 n'a que 10 Go de GDDR6X, il faut garder à l'esprit que les partenaires prépareraient une déclinaison 20 Go, qui serait parfaite finalement pour l'UHD... et pour Minecraft !