En marge du lancement rugissant de Tiger Lake / EVO, on aurait presque raté qu'Intel mettait également à jour... Son identité visuelle, pour la troisième fois de son histoire, en 51 ans donc. Fini le coup de crayon qui ne finit même pas droit, place à la modernité du minimalisme. Une transition en douceur qui garde les codes de la marque, jusqu'à la couleur principale toujours dans la tonalité rouge verte et merde ils font chier bleue, mais qui occupe à présent le background des logos et -surtout- le point du "i". Ce dernier semble avoir été au centre des attentions, puisqu'il serait d'une part amené à accueillir des variantes de couleur au même titre que le bleu du background accueillant dorénavant une plus large palette ; d'autre part il représente à présent le "potentiel et la puissance" des processeurs de la marque. Tout un programme.

1968... 2006... 2020. RDV pris dans 15 ans ?

Pour ceux qui ne seraient pas familiers des ondes colorifiques, dites-vous que le bleu est la couleur créative par excellence. Elle symbolise la liberté, donne une perception de plénitude, d'harmonie avec l'environnement proche. Pensez à la piscine de votre résidence d'été procurant une sensation d'apaisement immédiate -si vous n'avez pas de résidence secondaire avec piscine, c'est que vous n'avez pas les moyens d'acheter du Intel, vous pouvez cesser de lire cette brève ; ce troll gratuit vous était offert par le Comptoir-.

C'est la couleur préférée de nos contemporains sur les 5 continents dixit le designer J-G. Causse, c'est même le couleur qui accompagnait les pharaons lors de leur voyage post vie à trépas. Plus près de notre culture, c'est aussi la couleur de manteau de la vierge Marie. En décoration, c'est une couleur qui agrandit les espaces. Côté mode, c'est la couleur de toutes les garde-robes, allez donc demander à Levi's ce qu'ils en pensent. Bref. Tout un symbolisme latent en pleine période de pandémie.

On vous parlait de déclinaisons...

La traditionnelle tessiture accompagnant le logo et ses 5 notes iconiques recevront également une MAJ "plus tard dans l'année". Qui dit nouvelle identité dit nouvelle ère ? Intel faisant face à une concurrence montante, AMD et ARM en tête, ou à la perte de certains partenaires stratégiques comme Apple, mais pas que. En perte de focus depuis ~2016 avec des directions techniques contestables et contestées relevant d'avantage du marketing que du bon sens d'ingiénérie (coucou AVX512.x), une perte de stature sur les architectures monolithiques, sans parler de l'efficience globale ou de la mauvaise habitude prise de beaucoup miser sur des figures de prou plutôt qu'une culture d'entreprise solide. Facile à dire vous nous direz, on ne gère pas une boite de plus de 100k employés comme une pizzeria. Espérons en tout cas que ce changement visuel inaugure un avenir plus radieux, qui aura eu un coût tout aussi radieux pour ses concepteurs : il se murmure qu'il aura coûté la bagatelle de 20 M$ !